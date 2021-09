Il Messico si illumina intensamente nelle immagini catturate nello spazio

L’astronauta francese Thomas Pesquet ha pubblicato una serie di Immagini a partire dal Messico preso da spazioIn esso, puoi vedere le diverse forme che ha lo stato.

Nel Immagini Puoi vedere i contrasti di colore offerti dai campi verdi, il colore scuro della terra arata, i toni blu dell’acqua e il turchese dell’oceano, regalandoti una scena visiva catturata da spazio.

Potrebbe interessarti: La NASA scatta una foto incredibile del Messico dallo spazio

“È bello fotografare Messico a partire dal spazio In tutte le sue forme e colori! ‘”, ha scritto Tom Bisquet, condividendo le foto tramite i suoi social network.

L’astronauta francese ha aggiunto di aver trascorso un po’ di tempo in backpacking Messico, che posso assicurare è un paese colorato e bellissimo che si vede dalla terra o dal mondo spazio.

“Ho fatto uno stage in Messico In un’altra vita e ho passato un po’ di tempo a fare lo zaino lì, posso garantire per terra e da spazio È un paese colorato e bellissimo”, ha commentato sul suo account Twitter, dove può essere ammirato Immagini.

La NASA mostra come appare il Messico dallo spazio

L’anno scorso, anche la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha condiviso un’immagine ad alta risoluzione di Messico catturato da spazio.

La foto è stata scattata da un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con una fotocamera a fuoco corto che è stata in grado di catturare quasi l’intero paese in un solo scatto.

L’immagine mostra i vulcani Popocatépetl, Pico de Orizaba, Sierra Madre del Sur, Città del Messico, Colima e molti altri stati. Messico.

Allo stesso modo, l’immagine ad alta risoluzione mostra i diversi climi che potrebbe avere la Repubblica messicana; Anche l’Oceano Pacifico e il Golfo del Messico fanno parte della cartolina.

La foto mostra le catene montuose e le lunghe coste del paese. Puoi anche vedere alcuni dei suoi vulcani e puoi distinguere tra diverse zone climatiche”, ha scritto la NASA per accompagnare la foto condivisa sul suo account Twitter.

Potrebbe interessarti: Studio: lo tsunami solare lascerà la Terra senza internet per mesi