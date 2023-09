Il milionario non è denaro • Lavoratori

Il contadino Larry Muñoz Acosta si sveglia presto perché il tempo lo aiuti. La fortuna lo accompagna quindi nell’avvio anticipato dell’attuale campagna di semina a freddo. Lo slancio non è stato scalfito nemmeno dal sorpasso ‘elicottero’ che non è riuscito a concedere ad ostacoli troppo lontani dai solchi.

Tuttavia, trova lo stesso anello contorto nella catena alimentare. Pianta, miete e vende, ma non riesce a raccogliere tutti i frutti del suo fruttuoso raccolto. “A quanto pare ho rinunciato a 100 quintali di fagioli perché non c’erano soldi, e sette mesi fa li ho venduti a una società governativa”, afferma Nguyen Van Truy, membro dei Credit and Cooperative Services (CCS), del comune di Cerro. (Redondo, provincia di Ciego de Avila).

L’Azienda Agricola Integrale della Provincia di Avellani mangiò la “zuppa” e non pagò il suo debito con il produttore: un milione di pesos! Ora la questione ha le sue giustificazioni: “Abbiamo una situazione critica, oggi non c’è liquidità nemmeno per gli stipendi dei nostri lavoratori…” dice Lianette Carazana, la principale specialista economica di quell’entità che soffre di perdite economiche.

E nella fattoria El Birol emergono altri profitti: “Ho consegnato 100 quintali di mais e nemmeno un centesimo, posso pagare più del dovuto, ma senza soldi come posso pagare gli stipendi del personale assunto? la mia famiglia continua a vivere?” chiede Larry. .

Altre bobine non cablate

Leonel Cepero Cervantes, del CCS José Luis Tasende, non si occupa solo di casi di mancato pagamento. “Per fare un esempio dei fattori produttivi meno costosi, il prezzo di un sacco è stato aumentato a 70,00 pesos e non c’è niente per lo Stato. L’agricoltore conferma che quest’anno ha pagato 100,00 dollari per confezionare riso e mais, cosa non difficile da capire fare per strada.

“Lo scorso dicembre abbiamo venduto alcuni rialzisti e i soldi sono ancora in fuga, e dicono che pagheranno la MLC poco a poco, e che compreremo fili, borracce e altre cose con l’equivalente di questo tipo di valuta”, dice suo figlio Leonisdale, “la stessa cosa che ci avevano promesso di consegnare più latte, non abbiamo visto Kilo.”

Mentre gli agricoltori vogliono sbarazzarsi delle talanqueras per entrare meglio in questo commercio di input con valuta liberamente convertibile, l’azienda di forniture agricole di Ciego de Avila soffre da anni perdite economiche e lentezza nelle operazioni nei suoi magazzini, principalmente a causa dei prezzi elevati che hanno portato le scorte inattive a salire fino a 50 milioni di pesos.

Attenzione all’autonomia

In questo approccio al tema dell’indipendenza alimentare locale, Lavoratori Si prende come riferimento il comune avilano di Cerro Redondo perché non dispone di un centro di produzione né di una grande impresa agricola, per questo motivo occorre prestare maggiore attenzione al settore cooperativo e agricolo che rappresenta circa il 70% della forza lavoro produttiva agricola in il Comune.

Secondo le statistiche che riflettono il superamento del reddito pro capite di oltre 30 sterline al mese, i risultati dei gruppi alimentari, vegetali, cereali e frutta nel programma municipale di autosufficienza sono confidenziali.

La recente visita nel territorio dei membri del Comitato Permanente dell’Agroalimentare dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare ha chiarito che la piantagione agricola deve diventare il luogo ideale della contrattazione economica e farlo bene per evitare la rioccupazione; Attuare l’autogestione delle amministrazioni statali del mercato agricolo e altre strategie per migliorare il rispetto della legge sulla sovranità alimentare, la sicurezza alimentare e la nutrizione recentemente implementata.

Poiché la questione è una questione di sicurezza nazionale, deve essere permanentemente all’ordine del giorno dell’Unione agricola e dei suoi rappresentanti, attraverso una procedura di monitoraggio e un collegamento diretto dei suoi quadri con i partiti indebitati.

Con le strategie per difendere la prima priorità dell’economia, che è il cibo per la gente, non si dovrebbe riconoscere che basi produttive con potenziale come, ad esempio, la CCS Nguyen Van Troi, che è stata salvata dalla bancarotta, sono diventate inaccessibili. Andando avanti, si è unito al gruppo di entità avilane in perdita con un saldo totale di 130 milioni di pesos alla fine della prima metà di quest’anno, una cifra che, insieme ai default, significa 1 milione, non nei soldi di nessuno banca.