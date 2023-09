Millennium scommette 320 milioni di dollari contro Carlos Slim

Bloomberg – gestore degli investimenti Gestione del Millennio Azioni di vendita allo scoperto America Movil SAPGigante delle telecomunicazioni controllato dal miliardario messicano Carlos Slim.

L’hedge fund newyorkese fondato da Izzy Englander ha raccolto circa lo 0,52% delle azioni di América Móvil. Vale circa 320 milioni di dollari USA Sta scommettendo su un ulteriore calo del prezzo delle sue azioni, secondo un documento depositato il 30 agosto presso le autorità di regolamentazione spagnole.

Un rappresentante di Millennium ha rifiutato di commentare l’accordo, che è uno dei più grandi accordi a breve della società. L’addetto stampa di América Móvil non ha risposto ad una richiesta di commento.

Nel secondo trimestre, i ricavi del più grande fornitore di servizi telefonici e internet dell’America Latina sono diminuiti del 4,6% rispetto all’anno precedente, in un contesto di stagnazione dell’economia locale e di inflazione persistentemente elevata. Il debito netto ammontava a 358 miliardi di pesos (21 miliardi di dollari USA). La società, le cui azioni sono scese del -15% da fine maggio Il valore di mercato è di circa 59 miliardi di dollari fino a giovedì.

con Il suo patrimonio netto è di $ 92,8 miliardi Slim è l’uomo più ricco dell’America Latina, secondo il Billionaires Index Bloomberg.

I venditori allo scoperto vendono azioni prese in prestito nella speranza di riacquistarle a prezzi più bassi e prendono la differenza come profitto. Lui Financial Times Ne ho parlato prima nello show.

Maggiori informazioni su Bloomberg.com

Leggi anche:

La filiale di Slim, América Móvil, assumerà il controllo della joint venture con Liberty in Cile