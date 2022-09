Il Papa chiede più “nascite” e “figli” dall’Italia il giorno delle elezioni nazionali

Roma, settembre 25 (Stampa Europa) –

Il Papa ha chiesto più “nascite” e “figli” in Italia questa domenica ad Angeles, dove ha pregato due ore prima da Madera.

“Oserei chiedere l’Italia, più nascite, più figli”, ha insistito il pontefice dalla città italiana – in Basilicata, nel sud del Paese – dove si era recato per chiudere il XVII Congresso eucaristico nazionale. Il suo appello ha coinciso con le elezioni per scegliere un nuovo presidente del Consiglio in Italia, dove saranno chiamati alle urne 50 milioni di cittadini.

Inoltre, Francesco ha ricordato che questa domenica la Chiesa celebra la 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato con l’obiettivo di ‘costruire il futuro con migranti e rifugiati’. “Impegniamoci a costruire un futuro inclusivo e fraterno in cui ogni persona trovi il proprio posto e sia rispettata; dove migranti, rifugiati e vittime della tratta possano vivere in pace e dignità!”, ha esclamato.

Questa mattina – a causa del maltempo – papa Francesco è stato costretto ad anticipare il suo programma di viaggio per una visita pastorale a Madera a conclusione della 27a Conferenza eucaristica nazionale.