Il Papa riceve i rappresentanti dell’Iniziativa di dialogo tra marxisti e cristiani: “Non smettere di sognare”

L'iniziativa Connessione remota Lanciato da solo Papà Era il capo del partito greco di estrema sinistra Syriza. Alexis Tsiprasall'epoca presidente del Partito della Sinistra Europea, al quale apparteneva Sinistra Unita-, Walter Baere Franz Kronreif, da Movimento dei FocolariÈ una tendenza interna alla Chiesa, ma riunisce credenti di altre denominazioni cristiane, “credenti di altre religioni e persone con convinzioni non religiose”, come dicono loro. Sul tuo sito web.

secondo Lo riferisce Vatican NewsDialup mira a “formulare un’etica sociale condivisa che possa essere proposta come una nuova narrazione per un’Europa in cerca di identità”, in cui non mancherà “a”. Ambiente integrato“Al suo centro” ci saranno sia la dottrina sociale della Chiesa che la “Critica sociale marxista”.

Francisco ha ricevuto 15 membri in questa iniziativa, Sette da sinistra E otto da parte cattolica, ha espresso il suo “incoraggiamento a guardare al futuro e provare a immaginare” cambiamenti che migliorerebbero la situazione attuale, secondo quanto riferito dal servizio di comunicazione della chiesa. “Non tirarti indietro, non arrenderti, Non smettere mai di sognare un mondo migliore“.

Il Papa ha lanciato ancora una volta i suoi consueti attacchi alla libertà economica, perché è «una politica veramente al servizio dell'uomo Non può essere dettata dai meccanismi finanziari e di mercatoHa citato i regimi dittatoriali come esempio di cosa non fare, ma è strano che si tratti di uno solo e di nessuno di quei regimi che continuano ancora ad opprimere quasi un quarto dell’umanità: “Non dimentichiamo che le grandi dittature, lasciamo che pensiamo al nazismo, ignorava i deboli”. “E li hanno uccisi”.

Bergoglio ha anche aggiunto che la “solidarietà” non è solo una “virtù morale” ma anche una “richiesta di giustizia” che richiede “correzione delle distorsioni e riforme”. E purificare le intenzioni dei regimi ingiusti«E tutti sappiamo a quali sistemi si riferisce Francesco I, per questo dobbiamo affrontare anche «cambiamenti radicali di prospettiva nella condivisione delle sfide e delle risorse tra le persone e tra i popoli».

Infine, Francesco I ha ringraziato i membri di Dialup per il loro “coraggio” nel lavorare “per un mondo più giusto e pacifico”, pur affermando in una nota diffusa dopo l’incontro che “cristiani e marxisti (…) si riconoscono oggi uniti nel loro impegno per porre fine ai conflitti armati nel mondo”. E garantire i diritti umani più basilari Garantire l’equilibrio sociale E pace per l’umanità”.