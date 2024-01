Le sfide di governance in Africa occidentale riguardano le Nazioni Unite

Il rappresentante, parlando davanti al Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato che la situazione degli ultimi sei mesi è stata caratterizzata da sviluppi contraddittori, tra i progressi realizzati nel consolidamento della democrazia e le sfide su altre questioni fondamentali.

Lui ha spiegato che, d'altra parte, le Nazioni Unite mantengono un ruolo chiave in Mali dopo la partenza della missione di stabilizzazione nel paese, che lascia lezioni necessarie per un futuro che si avvicina rapidamente.

Allo stesso tempo, ha affermato l’Alto Rappresentante, la partenza delle forze straniere e l’incertezza sul quadro istituzionale di coordinamento del G5 per la regione del Sahel in seguito al ritiro del Burkina Faso e del Niger preannuncia una riformulazione dei meccanismi di coordinamento della sicurezza regionale.

Il quadro appare molto diverso in Ciad, dove operazioni coordinate nel quadro della Multinational Joint Task Force hanno contribuito a raggiungere la fragile stabilità nella regione del Lago Ciad.

D’altro canto, l’istruzione registra numeri preoccupanti a causa dell’aumento del numero di bambini che non frequentano la scuola, del numero di scuole chiuse per insicurezza e del peggioramento del deficit educativo.

“Guardando al futuro, le deliberazioni forniscono un punto di partenza per una tabella di marcia multilaterale per promuovere l’istruzione nelle emergenze come il modo più importante affinché i bambini possano modellare il loro futuro e costruire i loro paesi”, ha esortato.

Allo stesso tempo, il cambiamento climatico sta avendo un forte impatto sulla regione, come evidenziato dalle condizioni nel bacino del Lago Ciad e nella regione di Liptako-Gourma.

“Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per il grave impatto negativo dei cambiamenti climatici sulla pace e sulla sicurezza nell’Africa occidentale e nella regione del Sahel e chiediamo misure urgenti”, ha avvertito.

Secondo Santos Simão, la regione deve affrontare siccità prolungate e stagioni delle piogge imprevedibili, che causano inondazioni e mettono a rischio la pace e la sicurezza generale.

lam/ebr