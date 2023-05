Il presidente dell’Ecuador ha rivelato le vere cause della croce della morte

E Laso ha confermato in un’intervista trasmessa alla rete televisiva globale CNN di aver emesso un decreto che impedisce il ritorno dell’ex presidente Rafael Correa nel loro Paese, argomento diverso da quanto affermato nell’annuncio ufficiale della procedura, in quanto afferma che è socialmente serio. disordini.

Analisti sottolineano che con le elezioni anticipate, previste dal decreto, chi ha le maggiori possibilità di vittoria è proprio la Rivoluzione dei Cittadini (Rc), movimento guidato dalla Corea, che ha già mostrato la sua forza nelle elezioni settoriali dello scorso febbraio. .

Nelle sue dichiarazioni alla CNN, Laso ha anche affermato che con la sua decisione non ha interrotto il ciclo democratico, anzi, lo ha fatto come un “atto di generosità”, perché ha ridotto, secondo il presidente, il suo tempo alla guida paese dai restanti due anni a quattro o cinque mesi.

Le rivelazioni del presidente hanno sollevato interrogativi, proprio mentre oggi tutti gli occhi in Ecuador si sono concentrati sulla Corte Costituzionale (CC), in attesa di una sentenza del Dipartimento di Giustizia sulla legalità del death-cross.

Secondo la Magna Carta, questo meccanismo può essere applicato se l’Assemblea nazionale assume le sue funzioni, o se il legislatore ostacola il piano di sviluppo nazionale, oa causa di una grave crisi politica e turbolenze interne.

In questo senso, l’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa, riferendosi alle parole di Laso alla CNN, si è meravigliato che il capo dello Stato non abbia mai accennato a disordini interni, ma abbia voluto sciogliere l’assemblea per evitare la sua destituzione.

Lo afferma su Twitter il deputato andino e RC Virgilio Hernández, riferendosi all’argomentazione utilizzata per far posto alla croce della morte.

La Corte Costituzionale ha deciso che i giudici Enrique Herrera e Joel Escudero sarebbero stati incaricati, dall’Autorità di Giustizia, dell’analisi delle domande di incostituzionalità della sentenza di morte.

In questo modo il Consiglio costituzionale – che non ha un termine per deliberare – deve decidere se il decreto dirigenziale 741, varato dal presidente Lasso, che ha sciolto il Parlamento, sia illegittimo o, al contrario, debba restare in vigore.

npg/avr/nta