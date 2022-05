Il primo trailer di GTA 6 verrà rilasciato molto presto secondo una nuova fonte

Ogni settimana riceviamo nuovi rapporti che insistono sulla stessa cosa, ad es. Il primo trailer di GTA 6 verrà rilasciato molto presto, fino alla presentazione ufficiale del tanto atteso gioco Rockstar. Il momento che gli aspiranti Grand Theft Auto 6 stavano aspettando potrebbe essere all’orizzonte. Il tanto atteso sequel di Grand Theft Auto V è stato ipotizzato per molti anni e sembra che le aspettative non si siano mai fermate.

però, Quasi tutte le informazioni su GTA VI che i fan hanno ricevuto provengono da leaker. Nel frattempo, quasi nessuna informazione è stata ottenuta dallo sviluppatore Rockstar Games o dalla società madre Take-Two Interactive, rendendo difficile per i giocatori sapere a quali informazioni credere, rendendo incerto che vedremo effettivamente il primo trailer di GTA 6. in anticipo.

Avremo presto il nostro primo trailer di GTA 6?

Proprio nell’ultimo mese o due, Sono trapelati non meno di dieci rapporti su GTA 6, ma quasi nessuno di essi è stato supportato da fonti affidabili. Ciò include le informazioni di un insider che afferma che esiste un’immagine di GTA 6 nascosta nella trilogia del remaster di GTA. Un giornalista francese ha anche affermato ad aprile che il nuovo motore utilizzato da Rockstar in GTA 6 era davvero impressionante e “in anticipo sui tempi”. E ora, un altro ha detto che vedremo molto presto il primo trailer di GTA 6.

Se si deve credere alla nuova fonte, le informazioni ufficiali potrebbero arrivare tramite un trailer di GTA 6. Questa perdita proviene dalla sezione commenti di un tweet di KRYPTO9095 che dice “GTA 6 è in arrivo”. KRYPTO9095 è seguito dall’account Twitter ufficiale di Rockstar, che può dare credito alle sue affermazioni. per me Account Twitter di notizie e perdite di GTA 6, KRYPTO9095 ha anche aggiornato la sua pagina YouTube con un banner mockup che mostra il potenziale logo di GTA 6.