Il progetto “Calatrava Volcanoes Geopark: Ciudad Real” è stato presentato alla European Geoparks Conference in Italia.

La 16a Conferenza Europea sui Geoparchi coincide con la 46a riunione del Comitato di Coordinamento dei Geoparchi dell’UNESCO, a cui partecipano rappresentanti delle autorità locali, dei geoparchi interessati, scienziati, ricercatori e studenti.

In questo contesto, il progetto Calatrava Volcanoes Geopark: Ciudad Real si presenta come candidato per ottenere questo importante riconoscimento da parte dell’UNESCO.

Pedro Rincon, Direttore Scientifico del Progetto Geopark, è responsabile della presentazione del progetto a tutti i membri del Comitato di Coordinamento dei Geoparchi dell’UNESCO.

Ringen ha sottolineato che il progetto è di grande interesse per i partecipanti a questo incontro a causa dell’interazione dei tre processi vulcanici che si sono verificati nella regione per oltre 440 milioni di anni, il patrimonio storico e la socioeconomia dei comuni. La sua è.

Inoltre, ha commentato che partecipando a questo incontro è stato in grado di stabilire contatti con tutti i Geoparchi e vulcani spagnoli in Europa.

Tutti loro, ha spiegato, “valutano molto positivamente la nostra candidatura e concordano sul fatto che la partecipazione a questo evento è necessaria per raggiungere il nostro obiettivo”.

La collaborazione e la collaborazione tra i Geoparchi è un elemento molto apprezzato dai valutatori dell’UNESCO, quindi ha sottolineato l’importanza di partecipare a un evento importante come questo incontro internazionale.

Rincon ha anche sottolineato che in questi giorni i rappresentanti del progetto Geopark hanno avuto un legame molto buono e speciale con il Geoparco sloveno di Idrija. I migliori esempi di deposizione di mercurio nel mondo.

Per il direttore scientifico del progetto, il bilancio della partecipazione a questo meeting internazionale è molto positivo, “perché gli obiettivi che perseguivamo sono stati raggiunti”.

Durante questo incontro, rappresentanti di istituzioni pubbliche, ricercatori, scienziati e studenti hanno lavorato per espandere le piattaforme su come far progredire la comprensione della Terra e dei suoi paesaggi.

Inoltre, hanno analizzato aspetti che potrebbero essere fondamentali in futuro, come il rapporto dei geoparchi con il cambiamento ambientale per proteggere lo sviluppo sostenibile e la resilienza sociale in risposta al cambiamento climatico globale e alle sue conseguenze.

Nel campo della geografia, hanno compiuto progressi nell’aumentare il loro impegno pubblico e l’istruzione, mentre nel campo della geografia è stato svolto il lavoro per esplorare nuove buone pratiche e affrontare le nuove sfide presentate ai geoparchi.

Hanno anche lavorato sulle nuove opportunità che si sono aperte ai geoparchi dopo la pandemia globale e su come l’era digitale dovrebbe aiutarli a fare un uso migliore di dati e informazioni per la gestione e la comunicazione del patrimonio sostenibile.