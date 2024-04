Quali sono gli strani anelli visti sopra l'Etna in Italia? – Insegnami la scienza

Lui L'Etna Situato a est SiciliaNella parte meridionale Italia. La sua forma è solitamente ConoIl suo aspetto è variato nel corso degli anni a causa di diverse eruzioni. anni. Questo è importante fluente Di Lavaggio, Cenere e altri oggetti Piroclastica.

da un Panoramica geograficaLui Edna È un vulcano di tipo stratovulcano, il che significa che è composto da strati alternati di dure rocce ignee, cenere e rocce ignee. Ci sono Le eruzioni a cascata conferiscono all'Etna la sua forma caratteristica e contribuiscono alla sua costante attività.

È molto attivo EuropaE recentemente ci ha regalato di nuovo uno spettacolo Natura Degno godendo. Questo passato Il 5 aprileUn evento insolito ma assolutamente Attraente Attira molta attenzione: emergono una serie di fornelli a gas Rotazione Di Vulcano.

Fortunatamente, Grazie Volere Tecnologia E agli occhi attenti di un vasto pubblico, lo abbiamo Video fantastici Questo ci permette di apprezzare questo fenomeno unico che è stato pubblicato Reti Sociale. Immagini programma COME EdnaInvece di rilasciare gas modo continuo E come al solito passaggi ventilati regolari e sagomati Anelli perfetticrea una visione che molti descrivono come “Se avessi fumato“

Perché si formano questi anelli?

Per comprendere questo fenomeno dal punto di vista scientifico, dobbiamo prima capire come rilasciano questo tipo Eruzioni vulcaniche. Questi sono Giganti emettendo gas, Cenere E Lavaggio a causa di alla pressione creata dal magma che si trova sotto la superficie terrestre. Contiene Il caso di Ednacondizioni Atmosfera E questo Velocità con quale liberazione Questi sono gas Influisce sulla formazione durante l'esplosione Questi sono Anelli.

Quando Il gas viene espulso con Abbastanza Velocità E in determinate condizioni di umidità e temperatura, può farlo impostare Turbini Uno Loop È stabile, forma anelli che si muovono con il vento. Questi sono AnelliA differenza delle colonne di gas convenzionali, c'è di più definito E DuraturoQuale li rendono particolarmente affascinanti.

La chiamavano “La Signora con gli Anelli”.

Non c'è da stupirsi che i cittadini locali abbiano dato il nome all'evento “La Signora degli Anelli«. Questo nome si adatta completezza Di eventoPerché nel video puoi vedere esattamente come continuo a pubblicarli Anelli come un Un fumatore Li proverò Trucchi con lui Sigaro.

L'Etna, con il suo tumulo 3.300 metri di altezza e il suo funzionamento costante, continua ad essere una testimonianza viva della magnificenza dei fenomeni che la natura ci regala. Adesso gli anelli di gas che uscivano dal suo vortice erano gli ultimi 5 aprilel, funzione invisibile Da dicembre dell'anno Passato. Tuttavia, Aspetteremo di vedere quali altre attività potrebbero verificarsi sul vulcano già molto attivo e di assistere a questo fenomeno naturale.