Il Colosseo sarà ancora una volta la meta finale del Giro d'Italia

lVersione n La 107 del Giro d'Italia si conclude a Roma per il secondo anno consecutivoLungo il circuito di 125 km i ciclisti percorreranno il lungomare cittadino e il centro storico della capitale italiana, con l'incentivo del vincitore che alza le braccia vicino al Colosseo.

gara La corsa ciclistica italiana partirà il prossimo 4 maggio e si svilupperà in 22 giorni e 20 tappe Più avanti nella capitale, l'organizzazione dell'evento vuole “diventare un'abitudine” perché è successo solo sei volte nella storia della competizione.

Il livello di rifinitura della gara sarà diverso rispetto allo scorso anno poiché, oltre a visitare luoghi così interessanti, Colosseo, Castel Sant'Angelo, Fori Imperiali, Circo Massimo o Monumento a Vittorio Emanuelee si avvicina al mare di Ostia, a circa 35 km dal centro.

è un Ruota con variazioniSi ripartirà molto più forti degli anni precedenti, come ha rivelato il direttore del torneo Mauro Vegni nella presentazione di questo lunedì a Roma.

Quest’anno abbiamo progettato il Giro in modo leggermente diverso rispetto allo scorso anno. Le prime due settimane saranno dure. La paura della scorsa settimana e delle edizioni precedenti ha dominato le prime due settimane era meno attraente. Abbiamo cercato di porre fine a questa situazione e di bilanciarla”, ha affermato.

“L'arrivo è una tappa per velocisti. Sarà sulla Via di San Gregorio, con il Colosseo sullo sfondo, dopo diversi giri di circuito chiuso. “La partenza è alle 15:35 e l'arrivo è alle 18:45 (CEST)”, ha aggiunto.

Alla presentazione finale ha partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri, Mette in luce una zona costiera di Roma poco conosciuta che il Giro riporta alla luce. “Roma ha un mare bellissimo, poco conosciuto. Ci sono due parti: il centro iconico della città e il mare. Vogliamo mostrare la città a 360 gradi, tutto il verde che c'è dentro”, ha rivelato.

“È bello che questa sia la prima volta nella storia che il Giro finisca a Roma per due anni consecutivi. È un evento. L'anno scorso è stato straordinario e consideriamo questa competizione uno degli eventi più classici non solo del ciclismo ma di tutto lo sport italiano Perché attraversa tutta l’identità dell’Italia. La capitale è il luogo perfetto per chiuderlo”, ha detto il presidente.

“Quest’ultima fase porta un impatto economico diretto e indiretto sulla capitale. Siamo molto appassionati nel farlo perché implica una tradizione e ci impegneremo a migliorarla Proprio come l’anno scorso, sarà una grande festa, green e sostenibile. “Si tratta di un evento importante per diffondere e promuovere il movimento sostenibile”, ha spiegato.

Presenti all'evento anche Urbano Cairo, presidente di RCS Media Group – la cui controllata RCS Sport organizza il Giro – e il presidente del Torino. “Il grande arrivo a Roma attira tanti turisti. Più del solito. “È un bel Giro, inizia davvero forte con tanti grandi corridori e un bellissimo arrivo a Roma”, ha dichiarato..

La grande attrazione di questa versione sarà senza dubbio lo sloveno Dadej Bhokar, ciclista degli Emirati Arabi Uniti Il due volte campione del Tour de France gareggia per la prima volta nella sua carriera al Giro d'Italia, ed è in dubbio anche la sua presenza ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ciò è stato confermato da Organizzazione inaspettata Con un video del suo evento account “X” alla fine del 2023, il ciclista numero uno in classifica farà il suo grande debutto a Torino il 4 maggio 2024. Boggarh sta realizzando la sua sesta stagione da professionista nell'unico Grand Tour Avendo già preso parte al Tour de France in quattro occasioni (2020-2023) e alla Vuelta España in un'occasione (2019), ha ancora molto da fare.

Lo sloveno, come già avvenuto negli altri anni, ha di fronte una grande occasione per raddoppiare il Giro-Tour, visto che questa edizione si distingue per quasi 10.000 metri di dislivello in meno rispetto agli altri anni. Puntando a una doppietta Giro-Tour, Bocagar ha superato la vittoria di Marco Pantani attraversando il Colosseo come la “Maglia Rosa”. Nel 1998, l'ultimo doppio vincitore.