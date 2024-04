Costruire un futuro sostenibile: Conferenza bilaterale sull’innovazione Italia-Colombia sulle tecnologie verdi

Il 23 e 24 aprile si terrà l'”Ecofuturo Congress” nell'ambito di Expo GreenTech, un evento bilaterale di collaborazione e innovazione tecnologica incentrato su energia, economia circolare, tutela e cambiamento ambientale.

Con l'obiettivo di creare un'agenda e una visione comune tra Italia e Colombia in termini di cambiamento ambientale e sostenibilità ambientale, la Camera di Commercio Italiana per la Colombia ospiterà l''Ecofuturo Congress', una serie di conferenze tecniche, panel di discussione, workshop speciali e eventi di successo con la partecipazione di più di 30 relatori nazionali ed internazionali.

Il congresso rientra nelle attività dell'Expo GreenTech, che si svolgerà il 23 e 24 aprile presso la sede Salitre della CCB, che mira a diventare l'asse principale per l'innovazione e lo scambio di conoscenze tra Italia e Colombia. Oltre a una ricca agenda educativa, si terranno una fiera e incontri individuali tra le aziende partecipanti, i partecipanti e i rappresentanti dei governi colombiano e italiano per stabilire collaborazioni innovative e dirompenti.

Entrambe le sedi interesseranno aziende e attori di una vasta gamma di settori, dall'energia e l'estrazione mineraria, all'agroalimentare, ai trasporti, al tessile e all'ingegneria, all'edilizia, al cibo e alle bevande, alle istituzioni finanziarie e al mondo accademico.

“La Colombia è un partner strategico in America Latina per l'Italia e per l'Europa. Solo con l'Italia, la bilancia commerciale supera i 2 miliardi di dollari: una cifra mai raggiunta storicamente. Inoltre, l'Italia è il terzo Paese europeo che investe di più in Colombia con 100 milioni di dollari all'anno. Ciò significa stabilità, fiducia, amicizia politica e relazioni diplomatiche economiche”, ha affermato Angelo Cobo, direttore esecutivo della Camera di commercio italiana per la Colombia.

L'agenda formativa dell''Ecofuturo Congress' si concentra su quattro assi tematici: transizione energetica, economia circolare come modello economico, recupero ambientale e strumenti finanziari green. Tra i relatori spiccano Ovidio Claros Polanco, presidente della Camera di Commercio di Bogotà; Ambasciatore d'Italia in Colombia, Giancarlo Maria Curcio; e il capo dell'Ufficio per le imprese verdi e sostenibili del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, Jose Manuel Peria.

Saranno presenti anche rappresentanti di Enel ed Ecopetrol, Procolombia, Agenzia Italiana per la Cooperazione (AICS), Unione Europea, Politecnico di Torino, Universidad Tecnológico de Monterrey e altri. Il sindaco di Bogotá, Carlos Fernando Colón, approfitterà dell'evento per pubblicizzare gli impegni chiave della sua amministrazione a favore dell'azione per il clima.

I partecipanti del settore agricolo potranno conoscere i piani della Cooperazione Italiana e dell'Unione Europea per accedere al mercato europeo secondo le direttive del Green Deal. Da parte loro, Biogasmetano e Sebigas offriranno soluzioni italiane per la generazione di biogas, l’uso dell’energia e il trattamento dei rifiuti agroindustriali, nonché l’economia circolare.

In termini di economia circolare, un aspetto chiave e trasversale per settori come l’edilizia, l’estrazione mineraria, il vetro e la plastica è la fornitura di tecnologie all’avanguardia per il trattamento delle diverse materie prime e il recupero dei rifiuti attraverso aziende come For Rec e Minerali. Ingegneria Industriale.

Per il settore tessile, petrolifero, minerario e alimentare, aziende italiane come Ficit, Gruppo Idro, Pieralisi ecc. offriranno nuove tecnologie negli impianti di filtrazione, ozono, osmosi inversa e apparecchiature di debatterizzazione. Intanto la finanziaria Sace offrirà le sue soluzioni finanziarie alle aziende interessate ad acquisire le nuove tecnologie italiane.

Agenda fieristica e commerciale

Durante i due giorni dell'evento i partecipanti potranno conoscere la gamma di prodotti, servizi e soluzioni offerti dalle aziende partecipanti. Inoltre, verranno creati spazi di negoziazione individuale e i rappresentanti di 25 aziende italiane saranno interessati ai processi di sostenibilità nelle loro operazioni, scambiando esperienze, conoscenze e trovando potenziali partner commerciali.

“Abbiamo l’obiettivo di raggiungere durante questo evento 300 incontri d’affari bilaterali tra aziende italiane e colombiane, tutti rivolti al settore tecnologico e alla transizione energetica. Questo sarà un inizio per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali e gli investimenti economici”, ha affermato Kobo.