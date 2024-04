Se il 'golden visa' finirà, gli investimenti esteri verranno dirottati verso Italia e Grecia

La fine del visto d'oro distrugge la Spagna dal centro delle fortune straniere per ottenere la residenza nel nostro Paese, spostando l'attrazione sui paesi che mantengono ancora questo visto: Italia, Grecia, Malta e Ungheria, soprattutto i primi due.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato lunedì a Dos Hermanas (Siviglia) che abolirà questo permesso di soggiorno, approvato nel 2013, per i cittadini extracomunitari che acquistano una casa del valore di più di 500.000 euro nel nostro Paese. L’esecutivo cerca di raffreddare il mercato immobiliare e facilitare l’accesso agli alloggi.





Visto d'oro Attira 580 milioni di euro di investimenti esteri ogni annoSecondo i dati amministrativi al 2023 il 94% acquistando una casa. Ciò significa che, eliminando questo visto, la Spagna smetterà di acquistare 550 milioni di case all'anno.





Siro Barro, socio del dipartimento di diritto tributario di Escalona & de Fuentes, ha affermato che, sebbene il visto d'oro non sia una misura con particolare interesse finanziario, gli stranieri che lo possiedono sono considerati residenti se trascorrono più di 183 giorni nel nostro paese. tassare e pagare le tasse su tutta la loro proprietà ovunque si trovino in Spagna, La tassazione entra in gioco quando i nuovi investitori scelgono dove investire i propri soldi Al termine del visto spagnolo. “La Spagna cesserà di essere attraente per gli investitori immobiliari in cerca di un visto d'oro, ma altri paesi dell'UE sono Italia, Grecia, Malta e Ungheria. I primi due pensano a un modello fiscale competitivo per gli stranieri. . L'Italia ha un regime dove gli stranieri pagano 100.000 euro l'anno, con “Non pagano molte tasse. Lì possono avere un pacchetto interessante”, dice Ciro Barrow.





Aggiunge Patricia Ruiz, avvocato presso Ceca Magán Abogados e responsabile dell'area movimenti internazionali Se il visto d’oro scomparisse, scomparirebbero anche gli investimenti che costituivano la base per attrarre economie straniere. E, come è successo l'anno scorso quando il Portogallo annunciò la fine del suo visto d'oro, sottolinea che ciò potrebbe favorire lo sviluppo di questo investimento in altri paesi che mantengono il visto d'oro. Da allora, secondo l'avvocato, la Spagna ha aumentato il trattamento dei visti d'oro. “Gli stranieri vogliono un passaporto europeo, il che significa che possono attraversare l'area Schengen”, dice Patricia Ruiz.





Il governo della BP ha approvato il Golden Visa nel 2013 con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri dopo la crisi economica. Il suo fascino sta nel fatto che gli investitori possono ottenere la cittadinanza spagnola (non la nazionalità) e un permesso di lavoro con un investimento di 500.000 euro in abitazioni. Possono raggiungere questo obiettivo se investono più di 1 milione di euro in depositi bancari o azioni di una società; altri 2 milioni, di debito pubblico; oppure se investono in un progetto imprenditoriale che crei occupazione o dia un contributo rilevante all'innovazione. Dalla sua istituzione nel 2013 fino al 2022 sono stati rilasciati circa 10.000 visti.





Senza residenza fiscale





Patricia Ruiz spiega che l'attrattiva del visto d'oro per molti stranieri è la facilità di ingresso in Spagna e in Europa, perché non richiede una residenza minima da rinnovare o mantenere, richiede solo che visitino il nostro Paese una volta all'anno, oppure rende necessario ottenere la residenza fiscale? Cioè, se l'investitore trascorre meno di 183 giorni in Spagna, pagherà solo le tasse sull'investimento e potrà mantenere il resto della tassazione nel territorio che ritiene più favorevole.





D'altra parte, Le regole stabiliscono che l’abolizione del visto d’oro influenzerà gli investitori che lo hanno già ricevuto. “Chi lo ha concesso non dovrebbe avere alcun effetto per il principio giuridico di irretroattività. Un diritto già concesso non può essere tolto”, spiega l'avvocato Ceca Magán.





Il presidente Pedro Sánchez ha promesso che il Comitato ministeriale studierà questo martedì un rapporto sulla riforma del visto d'oro. Gli esperti indicano la possibilità che venga tolto solo il visto per l'acquisto di case e che gli investimenti rimanenti vengano mantenuti.