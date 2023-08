Aumentano i casi di Covid in Italia e nel mondo – Salute

(ANSA) – ROMA – Anche se l’Italia cerca di porre fine alla quarantena obbligatoria, è stata firmata una circolare del ministero della Salute in cui si consiglia a chi risulta positivo di restare a casa a causa dell’aumento dei casi di Covid-19. A cura di Francesco Vaia, Direttore Generale della Prevenzione.

Le indicazioni sono contenute nel verbale approvato dal protocollo nell’ultima riunione di gabinetto.

La circolare arriva poco dopo la pubblicazione di un bollettino dello stesso ministero, che per la terza settimana consecutiva annunciava un aumento del numero di casi e vittime di Covid-19 in Italia.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si tratta di un vero e proprio aumento di casi, pari a 1,5 milioni, con un aumento dell’80% negli ultimi 28 giorni, e di 2.500 decessi, con un calo del 58%.

La circolare del ministero della Salute raccomanda di seguire le stesse precauzioni valide per prevenire la diffusione della maggior parte delle infezioni respiratorie.

In particolare, si raccomanda di indossare una mascherina chirurgica o FFP2, tra l’altro, se si è a contatto con gli altri.

Inoltre, se hai sintomi, resta a casa finché i sintomi non si attenuano; Praticare una buona igiene delle mani; Evitare ambienti affollati e contatti con donne deboli, immunocompromesse e in gravidanza.

Se sei una persona debole o immunocompromessa, evita di visitare ospedali o case di cura se i sintomi non scompaiono dopo 3 giorni o le condizioni mediche peggiorano.

Secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, i casi in Italia sono saliti a 6.056 nell’ultima settimana (dal 4 al 10 agosto), rispetto ai 5.732 della settimana precedente (+5,7%), con 65 decessi in 7 giorni. , il 58,5% in più rispetto alla settimana precedente (41).

In Italia aumentano gli eventi settimanali e l’indice Rt. Secondo i dati della sorveglianza integrata Covid-19 dell’ISS, il numero di casi per 100.000 abitanti (settimana dal 24 al 30 luglio) è aumentato da 8 a 10 casi (dal 30 luglio). 31 al 6 agosto).

In lieve calo l’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi di ricovero: era 1,14 il 1° agosto, leggermente superiore alla settimana precedente (Rt 1,07 il 25 luglio).

“L’impatto sugli ospedali è generalmente basso, con tassi di occupazione dei posti letto stabili nelle aree cliniche e di terapia intensiva”, afferma il documento.

L’aumento dei casi nel mondo negli ultimi 28 giorni è stato molto elevato: è trainato dalla regione del Pacifico occidentale (che comprende Cina, Giappone e Australia) con un aumento del 137%, mentre diminuisce in cinque delle 6 regioni. dell’OMS (-46% in Europa).

Nello stesso periodo, il numero di decessi segnalati di recente è diminuito in tutte e sei le regioni, con un -71% nella regione europea.

Guardando ai singoli paesi, i decessi giornalieri più nuovi sono stati segnalati dal Brasile (500) e dalla Repubblica di Corea (340). I nuovi casi sono particolarmente in aumento nella Repubblica di Corea (+1.278.065, +243%), mentre l’Italia è al quinto posto con 15.769 casi.

Quindi la variante EG.5 o Eris continuerà a crescere. Al 9 agosto 2023, sono stati segnalati casi in 48 paesi. (ANSA).