La nuova mossa dell’Italia per evitare incidenti

Giovedì scorso, 3 agosto, l’Italia ha approvato a Progetto pilota Proposto dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo SalviniFornire navette e taxi gratuiti per i mattinieri sotto l’effetto dell’alcool. L’obiettivo di questa misura è ridurre il numero di incidenti sulle strade italiane.

Come parte dell’iniziativa, è stato concordato Tecnologia medica innovativa (MIT) Allocare fondi Paga per taxi o navette Per chi esce ubriaco dalle discoteche.

Per utilizzare questo trasporto, le persone interessate devono sottoporsi a un test dell’etilometro supera il limite prescritto A norma di legge circolare. Una volta soddisfatto questo requisito, la persona – si legge nel rapporto del Mit – “sarà accompagnata a casa e chi l’ha accompagnata. Previo accordo con luoghi di intrattenimento, tassisti locali o società Ncc, fornirà il voucher”.

In attesa di valutazione

Il piano di test è preoccupante Sei discoteche Questo servizio navetta e taxi gratuito è disponibile dall’Italia da agosto a metà settembre. Locali: Baia Imperiale a Capiz Mare (Pesaro), Mascara All Music a Mantova, Muretto a Jesolo Lido (Venezia), Praja (Lexe) a Gallipoli, Nagi Discoteca a Pavia e La Capannina a Castiglione della Pescaia.

Al termine di questo test pilota, Valutare le prestazioni del progetto e se la sua attuazione è fattibile.

A cosa mira questo progetto?

L’obiettivo di questa iniziativa è fermare la guida in stato di ebbrezzaNon rischiare Sicurezza stradale.

In questo modo, cerca di ridurne il numero Incidenti stradali e bilancio delle vittimesulla strada.

Inoltre, poiché ministero L’idea promette di essere realizzata dopo gli incontri con queste associazioni di locali notturni, ma grazie Incontri con influencer ECreatori di contenuti digitali