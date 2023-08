Segui in diretta la finale del torneo contro l’Italia

Spagna U16. La Spagna U16 ha raggiunto la finale europea del proprio girone, dove affronterà l’Italia. Dopo aver sconfitto in modo convincente la Polonia negli ottavi di finale, la squadra ha dovuto riprendersi contro la Slovenia in una finale mozzafiato per entrare nella lotta per le medaglie. In semifinale contro la Lituania, dopo tre quarti molto ravvicinati, la Spagna ha colmato il vantaggio e ha vinto.

La finale contro l’Italia si potrà seguire solo online. Puoi guardarlo sul seguente link FIBA ​​​​YouTube:

Com’è andata la Spagna Under 16 in vista della finale?

Israele (116-61) e Finlandia (97-52) hanno superato il girone con due impressionanti vittorie prima di battere la Germania 68-63. 82-79 contro gli sloveni nei quarti di finale. In semifinale ha battuto la Lituania 80-63.

Guillermo del Pino, miglior giocatore della Spagna nei quarti di finale:

⭐️ Guillermo del Pino nei quarti di finale dell’Europeo U16 contro la Slovenia: 26 punti

6 su 11 in triplo

24 valutazione 📹 @monbr24 pic.twitter.com/ZwY45lsIwH – Giganti del Cestino (@GIGANTESbasket) 11 agosto 2023

Da parte sua, Gildas Gimenez è stato determinante nella vittoria in semifinale della Spagna. Ha segnato 29 punti su uno straordinario 12 su 16 dal campo e la sua presenza sia offensiva che difensiva è stata fondamentale per la Spagna per raggiungere la finale del torneo. Scopri di più su questa promessa del basket spagnolo nel seguente link.

⭐️GILDAS GIMÉNEZ conta con l’U16 🔸29 punti

🔸12 di 16 visualizzazioni

🔸7 rimbalzi

🔸+23 con lui

🔸34 valutazionipic.twitter.com/6a9Oy1OLUT – Giganti del Cestino (@GIGANTESbasket) 12 agosto 2023

Questa la lista fornita dalla Spagna per il torneo:

Guglielmo del Pino

Staccare la cipolla

Andy Hulves

Maximo Garcia-Plata

Eric Del Castillo

Nacho Campboy

Sergey Kume

Gilda Gimenez

Ruben Salazar

Alberto Balnco

Daniel Puckett

Ian Altopiano

