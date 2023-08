Donne musulmane insultate sulle spiagge italiane – Politica

(ANSA) – Un gruppo di donne musulmane è stato insultato oggi in spiaggia a Trieste.

Il caso è avvenuto presso La Lanterna, detta “Pedocìn”, l’unica spiaggia in Europa dove uomini e donne sono separati da un muro di sabbia.

Entrate nell’area riservata alle donne vestite con il “burkini”, che copre tutto il corpo e lascia scoperto solo il volto, le donne hanno iniziato ad entrare in acqua mentre le bagnanti hanno cominciato a lottare per la loro presenza.

“Sono vestiti, non possono fare il bagno”, dicevano alcuni. Le donne musulmane sono state distratte dal trambusto causato dal gruppo, quindi le guardie di sicurezza di un istituto vicino sono intervenute e hanno cercato di riportare la pace.

“Il problema non è che vengono a fare il bagno vestiti, ma girano per la città con quei vestiti, non è igienico”, si è lamentata una donna in spiaggia.

Tuttavia, altri bagnanti hanno difeso le donne musulmane dicendo che potevano entrare in acqua come volevano.

Le donne musulmane hanno chiesto informazioni sulle regole della costa italiana, ma il regolamento non prevedeva nulla per questo caso. Ciò ha posto fine alla situazione senza che fosse raggiunta una soluzione finale.

La polemica sulle donne che nuotano in mare indossando il “burkini” non è nuova sulle spiagge del Paese. L’anno scorso un’altra donna musulmana di “Pedocìn” è stata insultata per essere entrata in acqua vestita. (ANSA).