Danna Paola si gode la sua vacanza in Italia

Danna Paola si sta godendo una vacanza a Roma, in Italia. Qualche giorno fa ha partecipato alla Milano Fashion Week, quindi ha condiviso sui suoi social network, così ha deciso di dedicare qualche giorno in più a conoscere la città e scattare diverse foto.

Attrice Ha mostrato alcune foto del suo tour nel vecchio continente a più di 33 milioni di follower, in cui La vediamo posare con il Colosseo alle sue spalle e indossare un abito realizzato in mini dress bianco, che ha deciso di abbinare ad un cappotto. E calze dello stesso colore, ha optato per occhiali rossi, che gli hanno dato contrasto.

“Voglio essere proprio qui”Era La notizia che è arrivata con la sua pubblicazionen, ha ricevuto finora oltre un milione di recensioni e ha ricevuto centinaia di commenti dai suoi fan e amici, tra cui Carla Diaz e Juanpa Jurita. Mostrando scene di quel paese, Donna Ha anche condiviso di essere andata in qualche casa di moda.

Donna Pavla

Foto: Instagram dannapaola



Il suo tempo alla settimana della moda di Milano

Questa celebrazione del mondo della moda è avvenuta pochi giorni fa Il traduttore di “Sodio” era entusiasta perché è stato il primo messicano ad essere nominato ambasciatore del marchio Fendi. E ha colto l’occasione per indossare un look che ha rubato la vista.

Ha anche condiviso alcuni momenti attraverso il suo account Instagram Ha sottolineato che molti dei suoi fan sentivano che era vicino ad Anna Windor. Vogue è stato riconosciuto per il suo ruolo di autore dell’edizione USA, considerata da molti un grande risultato.

Per l’occasione, Come l’acconciatura, la cantante ha scelto un vestito con un cappotto rosa in peluche e scarpe col tacco abbinate. Danna voleva qualcosa di semplice e indossava un eyeliner in un colore rosa scuro che dava di nuovo al suo trucco un aspetto speciale.

Tanna ha ricevuto decine di complimenti dai suoi fan per i loro commenti positivi sulla partecipazione alla Milano Fashion Week.Poiché la sua carriera è cresciuta negli ultimi anni, è apparso in importanti eventi internazionali.