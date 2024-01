Il ramo legislativo accompagnerà il piano di Maduro di trasformare il Venezuela – Escambray

La strategia del governatore sarà presente nell'agenda legislativa per il periodo 2024-2025, iniziata il 5 gennaio.

Il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana (Parlamento), Jorge Rodriguez, ha dichiarato martedì che l'autorità legislativa accompagnerà i sette piani di trasformazione presentati dal presidente Nicolas Maduro.

Sempre martedì, il secondo vicepresidente del Parlamento America Pérez ha annunciato che la strategia del presidente, qui conosciuta come Plan7-T, sarà presente nell'agenda legislativa per il periodo 2024-2025, iniziato il 5 gennaio.

Il giovane deputato ha incontrato oggi i presidenti delle 15 commissioni permanenti per discutere la proposta di Maduro e hanno espresso il loro apprezzamento per il fatto che questa costituirà la base per elaborare leggi che aiuteranno le persone a risolvere i problemi sociali, politici ed economici.

Peres ha annunciato che nella prossima sessione dell’Assemblea Nazionale presenterà in sessione plenaria l’agenda dell’anno in corso, che “sarà una tappa di vittoria e di ripresa”, si legge in un comunicato stampa.

Ha spiegato che il Capo dello Stato si è ispirato ai cinque consensi, oltre agli obiettivi del Piano Patria, per proporre le sette trasformazioni relative alla modernizzazione economica, alla completa indipendenza, alla pace, alla sicurezza e all'integrità, oltre alle politiche sociali e politiche. riforma. Ambiente e geopolitica.

Il giorno precedente, nel suo messaggio commemorativo annuale e nella sua dichiarazione alla nazione per il 2023 davanti all’Assemblea nazionale, Maduro aveva annunciato che le sette trasformazioni contribuiranno allo sviluppo globale e trasformeranno la nazione in una potenza entro il 2030.

Il Presidente ha sottolineato che le linee d'azione devono essere integrate nel dialogo nazionale e sviluppate come un'unica squadra, per poi essere assunte come un grande accordo nazionale che porterà nei prossimi anni ad una nazione sana, prospera e dotata di benessere sociale. E uguaglianza.

La trasformazione economica cerca di modernizzare tutti i metodi e le tecniche per produrre ricchezza nazionale, il che porta a consolidare la diversificazione economica, al fine di creare un nuovo modello di esportazione.

Allo stesso modo, la geopolitica propone di portare il Venezuela e la sua leadership nella nuova configurazione globale, e in questo contesto “proponiamo di ricostruire l’integrazione dell’America Latina e dei Caraibi”, rafforzando i paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa).

Ha anche sottolineato che essa contribuisce alla nascita di un mondo multipolare e multicentrico.