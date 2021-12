Il sequel di GT-R arriva nel Super GT

Sono passati 13 anni da quando Nissan ha sostituito la sua 350Z in Super GT Per quel nuovo tempo Nissan GT-R, un modello con una lunga vita e un track record di vittorie di cinque titoli Super GT, ma ora sta finalmente ottenendo il ritiro che merita, perché il suo sostituto è nel nuovo look. Nissan Z È finalmente arrivato.

aprile e Noi non Hanno appena presentato questo Nissan Z GT500 Con questa serie di foto e video si dimostra che il modello è pronto per gareggiare nella prossima stagione del Super GT giapponese che, come abbiamo visto di recente, sta ricevendo staffette nelle sue varie marche, con il nuovo Subaru BRZ o il Toyota Supra.

La lettera Z torna in Super GT

Come loro, questa nuova generazione di Nissan Z ora ha prestazioni sportive Telaio molto più ampio e dinamico, con caratteristici passaruota giganti, un’estremità posteriore audace e un massiccio spoiler posteriore, anche se alcuni dei tratti distintivi del modello della Serie come i fari ovali, un caratteristico tetto a caduta e i fanali posteriori retrò sono stati conservati.

650 CV in un motore a quattro cilindri

Ciò che è ancora sconosciuto sono i dettagli tecnici della sua nuova meccanica, anche se doveva avere una guida per regolamento 2.0 litri quattro cilindri con un turbo. Un meccanico può sembrare mediocre rispetto alla concorrenza, ma è in grado di realizzare enormi profitti con queste vetture 650 CV Energia.

a partire dal 2007 La Super GT non aveva un modello della serie Z per rappresentare ufficialmente il marchio, e ora porta anche l’impressionante storia del suo predecessore, la Nissan GT-R, in questi anni. Quindi Nissan ha già iniziato a testare il suo nuovo meccanismo sul circuito del Fuji, dove il marchio ce lo ha presentato insieme ai suoi predecessori in questa presentazione completa al video sul suo canale YouTube.

