Il soppressore Carlos Malato, a un passo dall'udienza in Italia | L'ex militare era scappato dall'Argentina nel 2011 ed è stato ritrovato in Sicilia

Dopo più di un decennio in fuga dalla giustizia, il soldato dell'esercito in pensione Carlos Malato, fuggito dall'Argentina, sarà processato in Italia per alcuni dei crimini commessi durante l'ultima dittatura civile-militare. Malato era il secondo leader della sezione di San Juan e Mendoza di un programma sistematico di rapimenti, torture e sterminio, e avrebbe dovuto essere processato a San Juan nel 2011, ma ha chiesto asilo in Italia. Il Paese europeo ha rifiutato la sua estradizione, ma un'organizzazione locale per i diritti umani non si è arresa: contattati i parenti delle vittime, hanno insistito davanti alla giustizia locale che si è presa in carico il caso e con il sostegno della precedente amministrazione dell'Autorità nazionale per i diritti umani. Segreteria. Potrebbe portare il caso in tribunale: un fuggitivo sarà processato il prossimo aprile per otto omicidi commessi durante il genocidio argentino.

“Questo è il risultato di una lunga lotta, le nostre braccia non si sono abbassate, siamo alle porte di un dibattimento per Malato, come Troccoli”, riflette Giorgio Iturburu, presidente dell'Associazione 24 Marcho Onlus. Ha promosso il processo di persecuzione di Malato in Italia per i suoi crimini in Argentina. Dopo un lungo iter, il giudice italiano ha fissato l'udienza preliminare per l'udienza del militare argentino in pensione alle ore 9.30 a Roma del prossimo 22 aprile.

Nel luglio 2021, Jorge Troccoli, un soldato italo-uruguaiano, è stato condannato all'ergastolo per crimini commessi nell'ambito del Piano Condor, e l'anno successivo è stato processato nuovamente per l'omicidio dell'argentino José Luis Potenza e della moglie italiana Raffaella. Filippia. , e l'uruguaiana Elena Quinteros, che lo fece durante gli anni della dittatura. “Se tutto andrà come speriamo, la realtà di Troccoli sarà il futuro di Malato”, ha ipotizzato Itturburu.

Malato ha 75 anni. Durante l'ultima dittatura era il secondo in comando del 22° reggimento di fanteria da montagna di San Juan, noto come RIM-22, comandato dal dittatore Jorge Oliveira. Malato, che viveva a Mendoza, è stato arrestato e accusato di 29 crimini inspiegabili dopo la riapertura dei processi anti-umanità dopo l’abrogazione delle leggi sull’impunità che proteggono gli autori del genocidio. Ma l'udienza tarda ad arrivare e, con la scusa, la Corte di cassazione penale lo lascia andare in libertà. L'oppressore approfittò dell'eccesso: fuggì in Cile e da lì in Italia, una volta che quel Paese gli concesse la cittadinanza.

Processo giudiziario

Nel 2012, un tribunale italiano ha respinto una richiesta di estradizione argentina. Nel 2013, un processo a San Juan ha condannato all’ergastolo 22 membri accusati del MRI dopo essere stati processati come soldati fuggitivi. Nel 2014, con quella sentenza definitiva, 24Marzo Onlus fece valere la propria responsabilità. “In Italia un crimine contro l'umanità non comporta possibilità di deportazione o di processo, ma quando qualcuno è accusato di omicidio, è grave, è punibile con l'ergastolo ed è un reato non prescrittivo. Non c'erano dubbi che i reati per i quali la sentenza era malata erano omicidi, quindi siamo andati avanti”, ha spiegato Iturpuru. .

L'associazione da lui diretta e i suoi avvocati lo hanno denunciato per le torture e gli omicidi di Juan Carlos Campora, Marie Anne Eris Tisso, Jorge Bonil, Alberto Carvajal, Daniel Russo, Alfredo Leroque, Marta Saroff e Florentino Arias. Malato viveva tranquillamente nella cittadina turistica di Genova. La procura ha quindi avviato le indagini, mentre l'Associazione per i diritti umani ha contattato i parenti delle vittime e ha tenuto udienze tramite Zoom, dove hanno testimoniato e alcuni di loro si sono recati a Roma per testimoniare di persona. Gli avvocati di Ithurburu e 24Marzo Onlus hanno visitato le scene di diversi rapimenti di vittime a San Juan, Mendoza e Buenos Aires e i centri segreti dove erano tenute prigioniere.

L'opera di Petragalla

“Fondamentale è anche il sostegno del Segretariato nazionale per i diritti umani, guidato da Horacio Pietragalla Corti”, ha sottolineato Iturpuru. Pietrakalla e altri ex funzionari di quell'amministrazione, coinvolti in ambiti legati al caso e alle denunce, si sono incontrati con l'ufficio del pubblico ministero e hanno fornito informazioni a sostegno delle indagini contro Malato.

Lo scorso settembre, la procura ha concluso le sue indagini, decidendo di processare Carlos Malato nel novembre 2023.