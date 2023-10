ECOMONDO IEG presenta il Circular Economy Expo, hub internazionale per la ricerca e lo sviluppo.

(Informazioni inviate dal sottoscritto)

In vista dell’edizione più grande e internazionale della manifestazione, prevista per il 6 novembre, un’anteprima stampa con espositori di spicco e giornalisti di spicco delle regioni africane.

Rimini, Italia, 30 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Con più di 300 buyer stranieri qualificati, 30 delegati internazionali, più di 1.500 marchi espositori (+10% rispetto al 2022) e la massiccia partecipazione della Commissione Europea, Edizione più grande e internazionale Ecomanto Organizzazione della principale fiera europea sull’economia circolare Gruppo espositivo italiano .

Quattro giorni di esperienze imprenditoriali e ambientali da tutto il mondo che riuniscono a Rimini (Italia) operatori professionali provenienti da tutto il mondo. al Nord Africa, Africa subsahariana, Asia centrale, Penisola balcanica, Europa, Europa orientale, Medio OrienteAmerica Latina, America del Nord, Asia, così come i rappresentanti dei continenti Africani, europei e americaniAttraverso la collaborazione produttiva con Società commerciale italiana E questo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale .

A livello globale, tutti i Paesi sono chiamati a intensificare il proprio impegno per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e ad aumentare la domanda di tecnologie e soluzioni ambientali. Italia Diventa più forte. Verranno presentate opportunità e soluzioni ambientali Calendario è finita 170 eventi in programmaAlcuni di questi InternazionaleSotto la guida del Comitato per la Scienza e la Tecnologia.

Attratto da un’intensa attività di ricerca Acquirenti internazionali di alta qualità nei campi Gestione dei rifiuti, blue economy, bioeconomia, industria, servizi, edilizia, ingegneria, agroecologiaecc., anche Rappresentanti internazionali Operatori Deleganti Associazioni di categoria, Istituzioni governative, Cluster, Camere di CommercioMentre prima Associazioni straniereConfermata un’importante delegazione di primarie industrie africane: Agence National des Techets (Algeria), CDER – Renewable Energy Development Center (Algeria), CCI – Chamber of Chemical Industries (Egitto), EEC – Engineering Export Council Egitto (Egitto)EPEMA – Associazione egiziana dei produttori ed esportatori di plastica (Egitto), CEI – Camera delle industrie ingegneristiche (Egitto), COVAD – Coalition pour la Valorisations des Déchets (Marocco), ONEE (Marocco), Federation des Industries (Morc des Materaction) ), Camera di Commercio d’Industria e di Servizi di Casablanca-Settat (Marocco), Packtec (Tunisia), Citet (Tunisia), Onas (Tunisia).

Ecomondo sarà preceduto da un’anteprima stampa per i principali giornalisti della regione africana che riceveranno informazioni preliminari sulle idee innovative delle aziende interessate a queste specifiche aree geografiche.

