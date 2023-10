Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU) ha chiesto a PSA (Il gruppo è ora integrato in Stellantis dopo la fusione di FCA con Fiat Chrysler nel 2021) Tratta tutti i consumatori europei allo stesso modo e l’accordo raggiunto in Italia si estende alla Spagna per compensare. Per i proprietari di veicoli diesel con Sistema AdBlue errato.

Autorità italiana di concorrenza Recentemente raggiunto un accordo con PSA su AdBlue, a questo riguardo Il produttore compenserà Promette di risarcire i proprietari di veicoli diesel con un sistema AdBlue difettoso fino al 100% del costo dei pezzi di ricambio del sistema AdBlue, a seconda dell’età e del chilometraggio del veicolo.

Lui Il sistema AdBlue è obbligatorio nei veicoli diesel per ridurre le emissioni di ossido di azoto. E nel rispetto della normativa Euro 6, le auto diesel vendute dal 2018 dispongono di un serbatoio speciale che deve essere riempito di liquido AdBlue ogni 10.000 o 15.000 chilometri. Circa 2.000 km prima che il serbatoio sia vuoto, il conducente riceve un avviso. Così, Il computer di bordo informa che l’auto non può essere avviata se l’AdBlue non viene riempito in tempo.

Questo è il problema segnalato dalla OCU Molti conducenti hanno notato che il loro computer di bordo li avverte ripetutamente in modo errato che l’auto deve essere riparata prima di poterla utilizzare.. La soluzione consigliata è la sostituzione del serbatoio AdBlue, la cui riparazione costerà fino a 1.200 euro e sarà a carico del proprietario del veicolo. “Un altro svantaggio è che i pezzi di ricambio solitamente non sono disponibili e i tempi di consegna non sono molto precisi. I consumatori rischiano così di rimanere senza veicolo per settimane”, spiega OCU.

Lo scorso maggio è stata lanciata l’OCU un’ora Più di 3.500 consumatori hanno risposto per informare e proteggere le vittime. Inoltre, nonostante abbia presentato un reclamo alla Direzione generale dei consumatori per indagare sulla questione, fino ad oggi non è stata ricevuta alcuna risposta.

In Italia, secondo l’OCU, verrà pagato il 100% del costo delle riparazioni

L’accordo raggiunto in Italia non è stato trasferito agli altri paesi interessati. Questo è ciò che chiede l’OCU perché il produttore del nostro paese, dopo aver parlato con Euroconsumers, nega qualsiasi difetto.

Dalla “Chiesa ortodossa dell’Ucraina” lo presumono “Questa discriminazione è inaccettabile.” Una parte significativa dei veicoli diesel del Gruppo PSA presenta lo stesso problema. “I proprietari interessati dal loro sistema AdBlue possono ricevere lo stesso risarcimento, siano essi spagnoli o italiani. La OCU e altre organizzazioni del gruppo Euroconsumers hanno chiesto al gruppo PSA di estendere questo accordo ai consumatori spagnoli, belgi e portoghesi,” spiegano.