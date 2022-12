Il telescopio Webb della NASA sta catturando dettagli sorprendenti sulle più antiche galassie conosciute

Il telescopio spaziale James Webb della NASAJWST) ha raggiunto un altro traguardo, in quanto ha scoperto le galassie più antiche confermate fino ad oggi. Le galassie scoperte risalgono a meno di 400 milioni di anni dopo il Big Bang.

Dal suo lancio all’inizio di quest’anno, il telescopio Webb è stato impegnato a rivelare pilastri della creazione Sotto una nuova luce rivela dettagli senza precedenti sugli inizi dell’universo. L’High Power Telescope è andato più lontano che mai, rilevando galassie risalenti a un’epoca in cui l’universo aveva solo il 2% della sua età attuale. Ora, le galassie più antiche mai scoperte sono state confermate ottenendo osservazioni spettroscopiche, che rivelano “caratteristiche e schemi distintivi nelle impronte digitali della luce proveniente da queste galassie incredibilmente deboli”.



Questa immagine Webb evidenzia l’area di studio nel Webb Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES). Questa immagine Webb evidenzia l’area di studio nel Webb Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES).

“Era necessario dimostrare che queste galassie abitassero davvero l’universo primordiale. È molto probabile che le galassie più vicine si mascherassero da galassie molto distanti”, ha spiegato il coautore di un nuovo articolo che descrive i risultati del lago Emma Curtis dell’università . Hertfordshire nel Regno Unito. “Vedere lo spettro dispiegarsi come ce lo aspettavamo, confermando che queste galassie sono ai margini della nostra vista, e alcune sono più lontane di quanto Hubble possa vedere! Un lavoro molto eccitante della missione.”

L’Advanced Extragalactic Deep Web Survey (JADES) si è concentrato su una regione all’interno e intorno all’Hubble Ultra Deep Field. Utilizzando lo strumento NIRCam di Webb, gli scienziati sono stati in grado di osservare il campo in nove diversi intervalli di lunghezze d’onda dell’infrarosso. Il team ha quindi cercato deboli galassie visibili nell’infrarosso, ma i cui spettri si rompono improvvisamente a una lunghezza d’onda critica nota come frattura di Lyman. Gli scienziati sono stati quindi in grado di utilizzare NIRCam per ottenere una misura accurata del redshift per ciascuna galassia.



Quattro delle galassie studiate sono particolarmente speciali, poiché si è rivelato essere di un’età senza precedenti. Quattro delle galassie studiate sono particolarmente speciali, poiché si è rivelato essere di un’età senza precedenti.

“Per la prima volta, abbiamo rilevato galassie appena 350 milioni di anni dopo il Big Bang, e possiamo essere abbastanza sicuri delle loro fantastiche distanze”, ha detto il coautore Brant Robertson dell’Università della California a Santa Cruz. “Trovare queste prime galassie in immagini così straordinariamente belle è un’esperienza speciale”.

Coautore Uno studio recente Sandro Takela, dell’Università di Cambridge nel Regno Unito, ha aggiunto che è difficile comprendere le galassie senza comprendere i “periodi iniziali della loro evoluzione”. Tequila ha continuato: “Come per gli esseri umani, gran parte di ciò che accadrà dopo dipende dall’influenza di queste prime generazioni di stelle. Molte domande sulle galassie attendono l’opportunità di trasformazione di Webb e siamo entusiasti di poter partecipare alla scoperta di questa storia”.