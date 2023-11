Il trucco infallibile che sempre più persone utilizzano

L’aspetto del capelli bianchi I contenuti indesiderati spingono molte persone a scegliere la personalizzazione tempo E soldi Tentativo Nascondilo Per evitare questo segno invecchiamento. Il trattamento più comune è Tintura Colori dei capelli che nascondono questi peli bianco O semplicemente restituirglielo Colore originale.

Tuttavia, c’è Soluzione Può anche essere molto accessibile a chiunque efficace Quando è il momento di dire “addio” ai capelli grigi. tra i Alternative Disponibile, ce n’è uno usato i componenti Troppo frequente durante la cottura: olio d’oliva.

Ingredienti, preparazione e consigli

Come riportato sulla rivista Maggprepara questo Soluzione Che promette di porre fine a tutta l’esistenza capelli bianchi Contiene i seguenti ingredienti: quattro cucchiaio olio d’oliva, due A Polvere di cannella E Mezzo bicchiere A condizionatore. Prima di tutto, dovresti mescolare Gli ultimi due Elementi, da aggiungere in seguito olio.

Con la soluzione pronta, il passo successivo è copertina contenitore e conservarlo frigorifero Nel periodo compreso tra quattro E cinque ore. Una volta trascorso questo tempo, dovrai solo aiutare te stesso una spazzola Per potersi candidare liquido Nelle aree desiderate dei capelli.

Tuttavia, lozione NO Avrà un effetto immediato, ma dovrai aspettare mezz’ora. all’estremità, risciacquo Capelli e lascia stare asciugarsi. È importante evidenziare che, come avverte il suddetto portale, è consigliato Non esporti a sole E ripetere il processo settimanalmente Per evitare che i capelli diventino grasso.