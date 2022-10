Il Ciad presume due anni di transizione politica

Questa decisione relativa al periodo di cambiamento è stata accompagnata dalla decisione di sciogliere il Consiglio militare di transizione (CMT) e che il suo capo, Mohamed Idriss Deby ItnoHa presieduto la fase intermedia.

Il forum di dialogo nazionale sovrano globale (DNIS), boicottati dai membri dell’opposizione, due dei tre principali gruppi armati antigovernativi e gruppi della società civile, hanno sostenuto il diritto di Deby di candidarsi alla presidenza al termine del periodo di transizione.

Con questa accuratezza, alcuni osservatori non vedono al momento cambiamenti fondamentali nella struttura del potere e trovano persino logico rimanere come sono ora per garantire la stabilità interna e passare in seguito alla sostituzione dell’autorità civile.

Muhammad ha assunto la guida del Paese poco dopo la morte di suo padre a causa delle ferite riportate nella lotta contro i ribelli, dopo essere stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali l’11 aprile 2021.

Dopo tali mosse nell’arena pubblica, il giovane Califfo ha accennato alla sua volontà di portare pace e riconciliazione nel Paese ChadA tal fine, le sessioni di scambio consultivo sono iniziate lo scorso agosto.

Il sito web .barrons.com ha osservato che, nonostante lo scopo conciliativo dell’evento, ha dovuto aggirare ostacoli come il boicottaggio di “membri dell’opposizione, due dei tre principali gruppi ribelli e organizzazioni della società civile”.

Nel discorso di chiusura dell’incontro dell’8 ottobre, il Presidente ha affermato che l’incontro ha dimostrato la capacità dei ciadiani di unirsi e “la sfida che affrontiamo è quella di dare nuovo slancio al nostro Paese”.

“Questo dialogo ha mantenuto tutte le sue promesse e sono felice dei suoi risultati”, ha affermato il generale, invitando l’opposizione armata ad abbandonare la logica della guerra e promettendo “davanti a Dio e al popolo ciadiano di rilasciare tutti i prigionieri di guerra”. in cambio di un cessate il fuoco.

Mohamed Idriss Déby ha invitato la comunità internazionale a sostenere il processo che inizia dopo il dialogo per “tornare all’ordine costituzionale”, a cui gli analisti ritengono si sia rivoltoall’Unione Africana e ai paesi della subregione del Sahel dove si trova il Ciad.

Nonostante l’interesse ufficiale alla riconciliazione, contro questo è stato eretto un muro antigovernativo che ha già dimostrato la sua potenza militare con la morte di Idriss Deby nel 2021, e la sua forza civile con risentimento contro le decisioni del Consiglio militare.

Una terza posizione – Intermediary Behavior – vuole cambiamenti positivi nel Paese senza ricorrere a violenze di alcun tipo, ma non dà legittimità ai militari per sviluppare un programma di trasformazione, nonostante la possibilità di integrare il governo di unità nazionale. .

Questo dialogo, boicottato dalle organizzazioni della società civile e dai partiti politici, non potrà risolvere i problemi del Paese. “È un dialogo individuale, non onnicomprensivo”, ha detto alla stampa spagnola Max Lulengar, coordinatore del movimento cittadino Wakeet Tama.

Secondo il critico, “la possibilità data ai leader della fase di transizione è inaccettabile. È un modo per legittimare la successione delle dinastie”, e ha affermato che “il popolo vuole imporre Muhammad Idriss Deby Itno in cima al Ciad dopo la morte di suo padre».

Convivono due poli di opinione con le sfumature che devono essere determinate nella misura in cui si rispetta quanto concordato e si deve necessariamente tener conto del ruolo dell’esercito, settore cruciale nell’attuale politica del Sahel.