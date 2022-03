Il velocista sprint ha battuto il suo record di Elden Ring finendo l’incontro in meno di 20 minuti.

Due settimane fa, lui menzionato Che ha chiamato il velocista distorsione 2 È riuscito a finire l’Elden Ring in soli 29 minuti. In precedenza, molti utenti Hanno anche terminato il gioco in un batter d’occhio, ma non con il marchio Distortion2 e la tecnologia premium che gli hanno permesso di finire il titolo FromSoftware. In meno di 20 minuti.

Mentre il giocatore di nome Hazeblade ha stabilito il record precedente a 25 minuti la scorsa settimana, Distortion2 ha terminato Elden Ring esattamente in 18:58 minuti. Il corridore dello sprint era stato in streaming per 15 ore su Twitch cercando di rompere il segno precedente, fino a quando alla fine ci è riuscito.

“Il 1°% al mondo di sconto sull’Elden Ring in meno di 20 minuti! Ho cambiato un volo e ci ho lavorato 15 ore, ho quasi rinunciato ma alla fine ho avuto la meglio. Grazie a tutti quelli che erano lì e mi hanno supportato durante questa pazza trasmissione <3″ha detto il velocista su Twitter.

Vale la pena notare che Distortion2 esegue Elden Ring in una versione precedente (1.02) rispetto alla versione corrente. aggiornamento recente equilibrato Varie armi e poteri nel gioco, che influenzeranno le strategie di velocità per completare il titolo. L’utente ha anche utilizzato diversi glitch che gli hanno permesso di saltare le aree verso la fine.

Allo stesso modo, puoi vedere il suo successo di seguito: