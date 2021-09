Il Venezuela condanna la violazione del suo spazio aereo da parte del drone Hermes 900 dell’aeronautica colombiana – noticias Defensa.com

Martedì 21 settembre, il Ministero della Forza di Difesa Popolare della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha emesso un comunicato stampa ufficiale in cui condannava la violazione dello spazio aereo venezuelano da parte di un veicolo aereo senza equipaggio (UAV), Elbit Systems Hermes 900, destinato al combattimento. L’evento del 21° Air Combat Command Group 2 (CACOM n. 2) dell’aeronautica colombiana (FAC) si svolgerà lunedì 20 settembre alle 16:48 ora venezuelana (20:48 GMT).

Secondo la dichiarazione ufficiale delle Forze armate nazionali bolivariane (FANB), Hermes 900. drone È stato assegnato alla Combat Squad N 217, operante dalla base del Capitano Luis F. e dalle aree di difesa strategica globale di Los Andes (REDI), quando il drone stava sorvolando il comune di Jes Mara Semperam (Serrana de Beriga), situato a sud del Lago Maracaibo nello stato di Zulia, a nord-ovest adiacente al Dipartimento di Cesar de la República de Colombia, e all’interno della FIR di Maikita alle coordinate 090450 N – 725352″W, ad un’altitudine di 8.000 piedi, ad una velocità di 90 nodi e con una faccia di 318, proveniente dal Bogot FIR, entrando nello spazio aereo senza un livello appropriato. Permesso di volo o presentazione del relativo piano di ingresso nella Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Da parte sua, il ministro della Forza popolare per la difesa, generale (Esercito) Vladimir Padrino Lopez, ha indicato dal suo account personale sul social network Twitter, mentre l’America Latina apre strade e avanza verso l’integrazione, sta promuovendo l’oligarchia rivoltante che governa in Colombia l’incitamento alle guerre agendo come base l’imperialismo avanzò operazioni per destabilizzare la regione, e l’ammiraglio Craig divenne il comandante del comando meridionale. S. Faller in Colombia?.

Attualmente, CACOM schiera i seguenti 2 squadroni all’interno del 21st Combat Group: 211 Grifos Combat Squadron, 213 Tactical Combat Squadron, 214 Phoenix Area Defense Squadron e 217 Combat Squad, quest’ultimo operante sugli UAV di Elbit Systems. Hermes 900 (2 unità). (Douglas Bravo, corrispondente del Grupo Edefa in Venezuela)