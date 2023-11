Il video della capra salvata a Lampedusa è vecchio

In questi giorni sui social network è condiviso il video del salvataggio di un barcone di migranti con capre a Lampedusa. Nel filmato si vede la guardia costiera italiana mentre trasporta gli animali alle banchine di un porto.

Alcuni post sono condivisi con messaggi del tipo: “Una delle barche che vanno dalla Tunisia a Lampedusa arriva con le capre. Posso spiegarvi lo scopo dello sfortunato animale durante il viaggio o pensate ancora che i bambini portino una cicogna?

Ma il video è vecchio e non coincide con la recente crisi dei migranti sull’isola italiana di Lampedusa: le immagini sono state registrate nell’ottobre 2021 e fanno parte del salvataggio di un’imbarcazione di tunisini con animali a bordo.

Il video è nell’ottobre 2021, non ora

Effettuando una ricerca inversa delle immagini, puoi ottenere un messaggio dal 2 ottobre 2021 Dai media italiani Canale DCContiene alcune immagini del salvataggio dell’animale con la didascalia: “Una pecora sbarca a Lampedusa con i migranti”.

Il rapporto precisa: “Durante la notte, 13 tunisini sono saliti su una barca con una pecora. “Hanno confidato in lei che il suo latte avrebbe dato loro il nutrimento per affrontare la terribile esperienza della navigazione attraverso il Mediterraneo.”

Confrontando le immagini Canale DC Nel video condiviso si possono vedere delle somiglianze. Ad esempio, i giubbotti indossati dagli operatori sono identici in entrambi i casi, con lo stesso colore e la stessa scritta della Guardia Costiera.

Altri elementi ricorrenti sono i guanti e le maschere che indossano, oppure il colore marrone del collo e della testa delle pecore.

Immagine di Canale Dieci (a sinistra) e fotogrammi del video ora condiviso (a destra)

Man mano che il video avanza, puoi vedere che i tre uomini dietro la guardia costiera e gli uomini in bianco sono le stesse persone viste nel film del canale italiano.

Informazioni da altri media sul salvataggio delle pecore a Lampedusa

Altri media italiani hanno riportato l’evento nell’ottobre 2021. Giornale Repubblica spiegato Le autorità hanno avvisato il servizio veterinario dell’Asp di Palermo e l’animale è stato dato in affidamento. LaStampa è stato ripreso anche allora.

UNICEF Italia Ha menzionato il salvataggio di queste pecore in un articolo sulla migrazione a Lampedusa al molo di Favarolo, nel sud dell’isola. L’organizzazione ha affermato che la barca proveniva dalla Tunisia.

Newtral.es ha contattato i servizi di comunicazione della Guardia Costiera Italiana e i servizi veterinari di Palermo per ulteriori informazioni, ma al momento non abbiamo ricevuto risposta.

ambiente. La crisi migratoria a Lampedusa è peggiorata negli ultimi mesi con più migranti in arrivo rispetto agli altri anni. Tra gennaio e settembre di quest’anno sono sbarcate in Italia complessivamente 123.863 persone, tre volte il numero arrivato nel 2021. Tuttavia, in questo caso, non è stata trovata alcuna traccia di pecore recuperate a Lampedusa nel 2023.