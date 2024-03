La Decisione del Governo regola l'attuazione di questa convenzione internazionale, conosciuta come Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, nel territorio della Repubblica Socialista del Vietnam e specifica che ciò si applica alle organizzazioni e agli individui che partecipano o sono associati ad attività legate alla il suddetto trattato.

Gli atti vietati e gli scopi non vietati si applicano in conformità con l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, articolo 9, della Convenzione sulle armi chimiche.

Il decreto del governo vietnamita designa inoltre l'Amministrazione dei prodotti chimici del Ministero dell'Industria e del Commercio vietnamita come agenzia nazionale responsabile dell'attuazione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dello stoccaggio, dell’uso e della distruzione delle armi chimiche alla fine di novembre 1992 e l’ha aperta alla firma degli Stati nel gennaio 1993.

È entrato in vigore nell'aprile 1997 e, secondo le ultime informazioni fornite al riguardo, la sua applicazione è già stata ratificata da 193 paesi, di cui beneficia il 98% della popolazione mondiale e oltre il 99% della popolazione mondiale dichiarata. Le scorte di armi chimiche sono state distrutte in modo irreversibile e verificabile.

All’inizio degli anni ’60, gli Stati Uniti iniziarono una guerra chimica decennale nel Vietnam del Sud, durante la quale furono spruzzati circa 80 milioni di litri di prodotti tossici, la maggior parte (circa il 61%) del cosiddetto Agente Arancio.

Di conseguenza, circa quattro milioni e 800mila vietnamiti furono colpiti, centinaia di migliaia morirono, e molti altri soffrivano ancora di malattie gravi o vivevano in coma, e i danni non sono in vista, poiché gli effetti del i bombardamenti chimici continuano. Esiste e viene trasmesso alla quarta generazione.

