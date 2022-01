Il West Ham è quarto in Premier League dopo aver battuto il Norwich 2-0

Il West Ham è tornato in cima alla classifica della Premier League, finendo quarto mercoledì grazie ai due gol di Jarrod Bowen nella vittoria per 2-0 sul Norwich.

Il settimo e l’ottavo gol stagionale di Bowen hanno fatto guadagnare agli Hammers la terza vittoria consecutiva e hanno lasciato il Norwich all’ultimo posto.

Bowen è stato direttamente coinvolto in 16 gol per la sua squadra in questa stagione, inclusi 9 assist, più di qualsiasi giocatore inglese nel torneo.

Il West Ham ha due punti in più dell’Arsenal al quarto posto, anche se l’Arsenal ha una partita in sospeso.

Nel frattempo, il Norwich ha perso sei sconfitte consecutive senza segnare, il che equivale a un record in Premier League.

Bowen ha anche segnato un gol ridotto al 35′ a causa del fuorigioco di Nikola Vlasic, che ha interferito con il gioco.

Il West Ham ha finalmente confermato la pressione tre minuti prima dell’intervallo. Il cross di Aaron Cresswell va alto, ma trova Vladimir Koval sulla destra. Il ceco mette palla in area e Bowen segna di testa.

Bowen ha colpito la traversa e un altro dal palo prima di segnare il suo secondo gol a sette minuti dalla fine quando ha colpito un cross di Arthur Maswako. Questa volta, il VAR ha ratificato l’obiettivo, quando c’erano dubbi su una potenziale posizione di attaccante, per assicurarsi i punti del West Ham.