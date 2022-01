NBA: la guardia vaccinale Kyrie Irving potrebbe giocare partite a Brooklyn se i Nets pagassero multe ridicole

Kyrie Irving potrà giocare partite casalinghe con i Nets Finché il franchise ha preso il sopravvento Multe che possono derivare dalla presenza della base nella suite. In pochi giorni posso passare dal non giocare a giocare fuori e ora dentro Centro BarclaysAnche se se si dovesse verificare questa circostanza, molte classi e gran parte della popolazione si rivolteranno contro la squadra.

non vaccinato contro il corona virus, Secondo la legge di New York, Irving non può entrare in aree recintate con grandi folle. Ciò suppone che a Una penalità al rialzo per la società, in questo caso le reti, Non c’è modo Dal primo avviso di infrazione a $5.000 dal quinto in poi. Una quantità ridicola di numeri presi in giro nella NBA.

Sembra improbabile che i Nets decidano di rinunciare al mandato. da New York e far suonare Irving ma Il franchise ha anche detto che non sarà part-time, Solo nelle partite all’aperto, e quando sono mancate le forze a causa dello scoppio del Corona virus, si sono uniti alla squadra e ora gioca solo in casa.

Forte pressione sociale, NBA e New York

Questa volta, però, dovranno Affrontare una forte pressione sociale e forse con Non approvato dalla NBALa percentuale di giocatori vaccinati contro il Corona virus è del 97%. della lega è già stato detto in più occasioni che Se un giocatore non è vaccinato secondo i mandati locali, non sarà autorizzato a giocare in quelle giurisdizioni.

Si opporrà anche a New York City. Il nuovo sindaco, Eric Adams, è entrato in carica il 1 gennaio e Mantieni i mandati di vaccinazione del suo predecessore. Tutto indica che se i Nets infrangono la regola con Irving, la legge verrà modificata per dimostrarlo Multe più pesanti O anche un aggiornamento agli standard esistenti.