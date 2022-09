Immagini filtrate di GTA VI, Rockstar Games conferma l’hack

Opinioni espresse dai collaboratori imprenditore È personale.

Nel fine settimana è trapelato 90 video che avrebbe mostrato le immagini di Grand Theft Auto VIche sembrava molto reale.



SOPA foto | Getty Images



I social network e i forum specializzati sono pieni di clip e screenshot Il videogioco più atteso degli ultimi tempi; Tuttavia, è stato fino a questo lunedì quando l’azienda che lo ha creato, giochi rockha confermato che lo era già GTA VI Ha dichiarato di essere stato vittima di a hackerare.

attraverso una dichiarazionel’azienda lo ha annunciato Perdite si sono da Grand Theft Auto VIAnche se ha notato che le immagini sono solo prove, poiché il materiale finale è ancora in fase di sviluppo.

Ha anche affermato che quanto accaduto “assolutamente” non cambia il piano di lancio di Rockstar Games e che il videogioco verrà rilasciato “quando sarà pronto”.

“Recentemente abbiamo assistito a un’intrusione nel nostro sistema e una persona non autorizzata che accede e scarica illegalmente informazioni dai nostri file, incluso materiale da Grand Theft Auto In caso di sviluppo precoce. Al momento non ci aspettiamo che ciò causi interruzioni del servizio attuale ai nostri giochi o implicazioni a lungo termine per lo sviluppo di progetti in corso”, secondo il testo pubblicato sui social network dell’azienda.

Nella lettera si afferma che i creatori sono delusi dal fatto che il materiale relativo a GTA sia stato rilasciato in questo modo e non dai media ufficiali di Rockstar Games.

“Avremo presto un aggiornamento per tutti e ovviamente presenteremo la partita quando sarà pronta. Vogliamo ringraziare tutti per il supporto che hanno ricevuto in questa situazione”, ha aggiunto il comunicato.

Grand Theft Auto V È il secondo videogioco più venduto nella storia, con oltre 160 milioni di copie, e si prevede che VI supererà quel numero.

Sebbene il gioco non abbia ancora una data di uscita specifica, dovrebbe essere rilasciato nel 2025.