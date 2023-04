In Italia si stanno promuovendo azioni per migliorare il sistema sanitario

Nel corso di un’intervista pubblicata questa domenica sul quotidiano Il Gazzettino, Schillaci ha dichiarato che gli errori medici, se non dolosi o non dolosi, non sono penali, riferendosi alla “ripresa delle cure mediche dopo la drammatica paralisi della malattia da Covid”.

Lo scopo di quest’ultimo provvedimento è controllare la cosiddetta medicina difensiva, che cerca di dimostrare che è stato fatto tutto il possibile in caso di denuncia, cosa che “porta i medici a prescrivere molti esami, inondare le strutture, aumentare le liste d’attesa”.

Per quanto riguarda il piano generale, ha sottolineato che ha diverse tappe fino al suo completamento nel 2026, e stabilisce il miglioramento della medicina regionale, dell’edilizia popolare, nonché la promozione della telemedicina, “digitalizzando l’assistenza sanitaria. Superare le disuguaglianze legate al luogo in cui si vive”.

1.350 saranno creati nell’ambito dei fondi del National Recovery and Resilience Program (PNRR) in relazione alle case comunitarie per l’assistenza sanitaria, e sono allo studio anche incentivi per attrarre giovani medici a collaborare con loro.

D’altra parte, “la cartella clinica elettronica sarà presto lanciata. Verrà descritta la storia medica di ciascun cittadino. In questo modo, con i dati digitali, le cure miglioreranno, perché ovunque tu vada a cercare aiuto, in qualsiasi centro sanitario, il medico può conoscere immediatamente la tua condizione precedente.

“Come ogni anno per l’influenza, faremo soprattutto una campagna di sensibilizzazione volta ad invitare gli anziani, gli over 65 e i deboli a vaccinarsi contro il Covid-19”, ha detto il ministro della Salute italiano. ., anche se ha chiarito: “Sarà una campagna di informazione e sensibilizzazione, senza impegno”.

È stato inoltre deciso di deregolamentare gli infermieri ospedalieri in via sperimentale fino al 2025 poiché vi è una carenza di questi professionisti, ha aggiunto Shilasi, aggiungendo: “Spero che gli infermieri e gli operatori sanitari non trascurino il loro lavoro pubblico per gli straordinari”. .

