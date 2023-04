Simonetti short per l’Italia contro la Colombia – The Game

(ANSA) – Firenze, apr. 09 – Il centrocampista dell’Inter Flaminia Simonetti sarà assente per l’amichevole in programma martedì contro la Colombia con l’Italia dopo aver lasciato il Centro Sportivo Cavarciano di Firenze per infortunio.

Simonetti, 26 anni, ha sofferto per tutta la settimana di un problema muscolare alla coscia destra, che lo ha costretto ad allenarsi da solo mentre i suoi compagni di squadra si sono allenati sotto il comando della TD Milena Bertolini.

L’Italia, 16esima classificata nel ranking FIFA, e la Colombia (26esima) si affrontano allo stadio Tre Fontane di Roma e l’amichevole segnerà il ritorno dell’Azzurra femminile nella Capitale dopo 20 anni.

Dopo l’allenamento mattutino, Bertolini ha concesso ai suoi ragazzi il resto della giornata in vista della trasferta degli azzurri a Roma, in programma questo lunedì.

L’amichevole di martedì servirà a preparare Italia e Colombia ai Mondiali femminili in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda.

L’Italia dividerà il girone G del Mondiale con Argentina, Svezia (terza nell’edizione 2019) e Sudafrica, mentre la Colombia affronterà in H. Germania, Marocco e Corea del Sud. (ANSA).