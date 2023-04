Pablo Vidal è il campione della Division Cup in Italia

C’è un campione delle Fiji nella coppa divisionale: Pablo Vidal, membro dell’Italia L84, ha sconfitto il Real San Giuseppe 2-1 conquistando il terzo trofeo più importante del paese europeo dopo lo scudetto e la Coppa Italia. Un altro argentino, l’ex campione del mondo Leandro Guzolino, ha segnato due gol per Volpiano.

Rio Grande.- Il nostro ambasciatore nella massima divisione d’Italia, è campione con L84. Pablo Vidal ruggì in Copa Division contro il Real San Giuseppe, con cui conquistò anche gli ultimi posti per accedere ai playoff scudetto.

Il risultato finale è stato di 2-1 per gli uomini di Volpiano con doppietta dell’argentino e del campione del mondo Leandro Cuzzolino, facendo del giocatore della Terra del Fuoco il primo scudetto in Europa.

Ieri la squadra L84 ha battuto 6-3 il Citadel de Melli e ha compiuto un altro grande passo verso la qualificazione ai primi otto dello Scudetto e il sogno di vincere il titolo più importante sul suolo italiano.

Il pivot è stato uno contro uno nel programma sportivo Fair Play trasmesso da FM Fuego, 90.1, dove ha commentato:

– Sei il primo campione in Europa?

Penso, non credo.

– Com’era il gioco?

Era 2-1, un primo tempo finito 1-0 per noi, siamo partiti bene, abbiamo creato tante situazioni da gol che non siamo riusciti a raggiungere e abbiamo avuto un avversario molto tosto come il Real San Giuseppe, che è stato incoronato campione. Con la Coppa Italia ei top player; Ci hanno pareggiato a tre minuti dalla fine per giocare con un portiere ma abbiamo reagito subito e dopo 10 secondi abbiamo fatto il 2-1 e poi siamo riusciti a vincere la coppa.

– Hanno passato un brutto momento?

– Ed è stato difficile, come ho commentato, abbiamo giocato un ottimo primo tempo, e nella ripresa hanno pareggiato, senza sapere i minuti ti giri un po’ indietro e ti occupi del risultato, sono venuti da noi. , ma non ora hanno chiaramente dominato la finale e penso che siamo stati vincitori onesti.

– L’MVP non è da noi, ma almeno è l’Argentina.

– Sì, sì, la verità è che non ci sono parole per descrivere Guzzo (di Leandro Guzzolino) come atleta e come persona, con cui ho avuto la fortuna di concentrarmi e godermi il suo gioco, le sue esperienze e la sua amicizia.

– Quanto è importante questo trofeo?

– Sarà una specie di Coppa Argentina, giocata da circa 200 squadre dall’Italia, in tutte le serie qui, sono partite uniche in 40 minuti, e puoi trovare squadre di A2, serie B e da dove. Tutto può succedere; Abbiamo fatto progressi e oggi celebriamo l’argomento, che è molto importante per tutti noi.

– Che bel sogno sta vivendo il club, quasi retrocesso in Champions.

– Sì, sì, il club doveva essere retrocesso l’anno scorso, ma per problemi finanziari, ha salvato il posto a causa di altre società, è stato invitato a rimanere in divisione, hanno scommesso di nuovo, oggi hanno una stagione storica; Il fatto che sia una società che ha sette o otto anni, alla sua seconda stagione in Serie A, ha già vinto uno scudetto ed è ai playoff, è qualcosa di storico e sono molto felice di farne parte. Tutti questi.

– Congratulazioni campione.

– Grazie mille, grazie mille a tutte le persone dell’isola che mi supportano attraverso i social network; È difficile quando vuoi festeggiare qualcosa di grande con la tua gente e non c’è nessuno che ti abbracci, ma quei messaggi mi fanno sempre sentire meglio e mi danno la forza di stare lontano da loro e continuare e rappresentarli di nuovo sulla stessa strada. Il modo migliore.

Scaloni, nel sorteggio di Champions League

L’allenatore campione del mondo con la squadra di calcio argentina ha pareggiato nelle quattro finali di Champions League nella sua città natale di Maiorca.

Lionel Scaloni ha avuto parole di elogio per il futsal come sport. “Se avessi quattro o cinque anni, non esiterei a scegliere il futsal per iniziare ad allenarmi”, ha detto in una mostra organizzata dalla UEFA.

“Se ci dedichiamo tutti al futsal, emergeranno giocatori migliori e con la tecnica, il gioco sarà compreso meglio. Tanti giocatori della nazionale argentina hanno iniziato così, ma se ne scelgo uno… ha un nome simile al mio”, ha spiegato il tecnico, che ha visto tante partite del nostro sport allo stadio del futsal di Palma.

L’Anderlecht dal Belgio ha giocato con lo Sporting Clube de Portugal, con l’argentino Maximiliano Recia (l’unico argentino a giocare nelle finali del torneo). I padroni di casa del Palma Futsal affrontano il Benfica.

Le semifinali si svolgeranno venerdì 5 maggio e sono le seguenti:

Sporting Clube (Portogallo) – Anderlecht (Belgio)

Palma Futsal (Spagna) – Benfica (Portogallo).