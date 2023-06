L’Open Day Italia si è tenuto a Città del Messico – Ambasciate

(ANSA) – Città del Messico – Degustazioni di gastronomia, musica, arte, moda ed espressioni culturali si sono svolte durante l’Open Day Italia a Città del Messico.

L’evento si è svolto questo fine settimana in tre diverse location della capitale messicana: la sede della Società Dante Alighieri, la Camera di Commercio e l’Accademia d’Arte di Firenze.

Il sabato e la domenica il programma prevede corsi di italiano e di cucina, sound art, arti visive, laboratori per bambini, presentazioni di moda e design, concerti, concerti di clarinetto, pianoforte, jazz e quartetto e programmi audiovisivi. C’è stata anche una presentazione sui prodotti con origini.

Il presidente dell’Accademia d’arte di Firenze, Fabio Pacelli, ha raccontato al sito digitale Punto di Incantro che c’erano bancarelle per comprare cibo e un gruppo di musica balcanica composto da studenti dell’istituto che ha fatto un giro dalla piazza di Rio de Janeiro. Il David di Michelangelo, al suo centro studi.

Open Day Italia è il primo evento organizzato in collaborazione tra le tre istituzioni, con l’obiettivo di promuovere la cultura italiana in Messico. “La differenza con altre candidature proposte da istituzioni culturali ed economiche straniere è che gli eventi li creiamo noi e non ci limitiamo a realizzarli. In questo modo si garantisce l’originalità delle proposte e si fa la differenza”, ha detto Caselli. (ANSA).