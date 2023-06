In Italia promettono che Ochoa giocherà un’altra stagione alla Salernitana

Questo martedì, 13 giugno, media LiraTV rivelò che Guillermo Ochoa È stato raggiunto un accordo Continua Ancora una stagione Salerno; Secondo il rapporto, il portiere del Messico difenderà la porta della prossima lezione Con il venditorePacchetto promesso di consegnare Un milione di euro per i tuoi servizi.

“Lui Stipendio Il portiere del Messico ha guadagnato 450.000 euro negli ultimi sei mesi Un milione a stagione“.

Questa informazione Rafforza Cosa ha detto il giornalista italiano Niccolò SchiraCHI era assicurato Giorni fa Ochoa E Con il venditore Hanno raggiunto un Accordo Rimarrà con la squadra messicana fino a giugno 2024.

IL parla tra le parti Saranno strappati Dentro aprileUna volta permanente nella sezione più alta dell’ipocampo calcio italiano.

Piccoli cambiamenti nella Salernitana

Le informazioni di stampa, invece, indicano che la direttiva è chiara Promemoria Ochoa sarà Portiere titolareSenza specificare se il ruolo rientrava nell’accordo di rinnovo.

Con questo in mente, è emerso anche Attrezzatura Con Luigi Sebe che dovrebbe lasciare il club, c’è in mente un piccolo cambiamento Coordinare Per un arciere Giovane al modello.

