Luca Beltrán Fino ad ora, questa enorme immagine fluviale di Martin Demichelis guida il campionato e le lotte della Copa Libertadores. Insieme ad Aliendro, uno dei punti salienti di Viking Millionaire è che non smette mai di cercare l’arco opposto. Era il titolare indiscusso, ma quando entrava in panchina mostrava lo stesso fiuto per il gol di cui la squadra aveva un disperato bisogno. Ieri sera ha segnato una doppietta su Florencio Zola ed è il capocannoniere della squadra.

Beltran ha tredici gol nell’era Demichelis e sembra solo una questione di tempo prima che sia la prossima grande vendita del River, fianco a fianco con Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. I vichinghi erano un obiettivo europeo implacabile e Lo sanno già in Millionaire. Avendo la doppia cittadinanza (ha sia la nazionalità italiana che quella argentina), il calcio italiano potrebbe essere più che la destinazione giusta per il suo gioco, tuttavia Nuñez vuole goderselo almeno fino a giugno 2024.

Questa sembra essere una data provvisoria per l’ex attaccante del Colonia per sedersi ad ascoltare le offerte. Club interessati? Ce ne sono già molti. Lazio, Inter, Milan e Napoli, tutti pesi massimi italiani che avevano nel mirino Beltran. Non sono ancora arrivate offerte, ma sanno che dovranno tenere gli occhi aperti sul river perché se continuano a mantenere questo livello, vorranno lasciar perdere.

Lucas Beltran, grande figura del River contro il Banfield nel sud.

Quanto costa la clausola rescissoria di Beltran?

Lucas Beltran è sotto contratto con Rivers fino al 31 dicembre 2025. 25 milioni di euroIl motivo è che qualsiasi squadra deve avvicinarsi a quel numero per avviare le trattative.