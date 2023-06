Wilmar Barrios, agli occhi della squadra italiana di Serie A

Wilmar Barrios Il centrocampista di Cartagena continua ad essere ammirato da diverse squadre europee Seguono da vicino uno dei club neopromossi della Serie A italiana, Come riportano i giornali del Paese.

quartieri, Jr. con contratto fino al 2026 allo Zenit della Russia, Genova sarà la priorità Per rafforzare i suoi centrocampisti di prima linea per la stagione 2023/2024. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, il colombiano è la prima scelta in area..

Convertito da Boca Juniors dall’Argentina Wilmar Barrios ha registrato cinque stagioni consecutive con lo Zenit russo di San Pietroburgo. Ha vinto nove titoli dal suo arrivo, Cinque campionati russi, tre Supercoppe e una Coppa di Russia.

Nella stagione appena conclusa, il centrocampista di Cartagena ha disputato 31 partite in tutte le competizioni, di cui 30 da titolare, segnando un gol. È diventato il campione del campionato e della Supercoppa russa.

Il Genoa torna in prima divisione

Il Genoa torna nella massima divisione del calcio italiano dopo la retrocessione nella stagione 2021/2022. Un gruppo di Gene ha avuto una grande campagna in Serie BSecondo posto con 73 punti, superato solo da i Frosinone, con 80 unità.

Nel disperato tentativo di continuare in prima divisione, il club è in procinto di ingaggiare l’esterno spagnolo Aaron MartinGiocatore di 26 anni Rete 05 Di Bundesliga.