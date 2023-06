Il Cagliari ha confermato quale sarà il destino di Gianluca Lapatula in Italia

Dopo essersi assicurato la promozione in Serie A in Italia lo scorso fine settimana, il Cagliari ha fornito le informazioni perfette sul futuro dell’attaccante peruviano.

Il Cagliari conferma il destino di Gianluca Lapatula in Italia | Cagliari

Molto si è ipotizzato su quale sarà il destino di Gianluca Lapatula in Europa per la stagione 2023-24. Ricordiamo che l’attaccante della nazionale ha segnato 26 gol e 5 assist in 43 partite con il Cagliari nell’ultima serie B, per la quale è stato anche nominato MVP del torneo.

A un certo punto si è detto che un colosso come il Milan avrebbe provato a ingaggiarlo la prossima stagione, e Alianza Lima ha anche fatto un’offerta per lui, ma ora Lo stesso Cagliari dà informazioni precise sul futuro del ‘Labacol’..

“Dici dal primo giorno che ‘il duro lavoro ripaga sempre’. Grazie Laba per tutte le emozioni, una stagione straordinaria con obiettivi personali e un finale come tutti noi sogniamo. Quanto è bello averti con noi“Ha scritto la scatola italiana.

Il Cagliari è felice di avere Gianluca Lapatula.

Così, I ‘Reds and Blues’ hanno praticamente confermato che Lapatula resterà con loro. Inoltre, si può menzionare che l’attaccante della squadra peruviana ha un contratto valido fino al 30 giugno 2025.

Quando inizia la Serie A 2023-24?

La massima categoria del calcio italiano per la stagione 2023-24, che riporterà Gianluca Lapatula, Inizierà a suonare dal 20 agosto Quest’anno.