Spagna-Italia con Modric sullo sfondo

Una semifinale di grande atmosfera tra Olanda e Croazia, con 14.000 Falcons sugli spalti che festeggiano una splendida vittoria, 2-4 supplementari, che li mette in finale. Una grande partita, con Modric protagonista. Il giocatore di ieri ha registrato dozzine di grandi partite nella sua carriera e potrebbe contarne di più. Padrone di campo e di palla, sicuro di sé, elegante, audace, strategico, imponente e tagliente. Ha segnato il primo rigore, che ha portato la Croazia in vantaggio per 1-2, e ne ha trasformato uno che vale 2-4 e ha segnato la fine della partita con un silenzio glaciale nel bel mezzo di una notte vulcanica. Un giocatore del genere vale un viaggio così lungo..

La partita Spagna-Italia di Enschede oggi è, immagino, un set molto breve. A nessuno dei due paesi piace la Nations League, e non ci sarà un Modric nel gioco che ti ispirerà ad attraversare mezza Europa con entusiasmo. Non è facile per una squadra avere anche cinquemila follower, la maggior parte dei quali vicini all’Erasmus o ai lavoratori.. Ma anche se ci coglie con poca voglia, è la partita Spagna-Italia, altro anello di una rivalità antichissima che ha prodotto una delle perle più grandi della nostra storia, se non della nostra storia, quel 4-0 a Euro 2012 . , Bonucci, Jordi Alba e Navas sono subentrati in questa occasione.

Il partito ha la sua disintegrazione. Sarebbe la fine di un ciclo per ManciniDovrà quindi affrontare il rinnovo di una squadra che ha perso le ultime due Coppe del Mondo ma ha vinto l’Euro Cup ad interim, una prestazione molto irregolare. Per la Spagna è l’eterno inizio di un ciclo che non si avvia dall’arrivo di Luis Enrique.. Importante per De la Fuente, è considerato con scetticismo. Oppure la stessa Nazionale è guardata con sospetto per le tante delusioni e malumori che ci sono caduti addosso dal 4-0. La vittoria di oggi sarà un buon punto di partenza per scuotere il nostro mufa.