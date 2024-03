L'ammiccamento politico di Georgia Meloney e la reazione del presidente

Mentre sul fronte interno cerca di far strada ai governatori Accordo di maggio Questo ha convocato il Congresso, Presidente Javier M Buoni segnali dall'estero: il presidente dell'Argentina parteciperà al vertice del G7 Quest'anno si terrà in Italia, su invito del Primo Ministro Giorgia Meloni.

Anche se si attende ancora un annuncio formale da parte degli organizzatori, la Presidenza è già impegnata a pianificare il viaggio, che comprenderà un soggiorno in Europa di oltre una settimana, poiché, una settimana dopo il G7, Milei Premiato in Spagna. Il fatto è che, in linea con il messaggio che ha cercato di trasmettere da quando è entrato in carica, la squadra del presidente avverte che restare nel G7 in Europa e consegnare il premio significherebbe un notevole risparmio sul biglietto.