Incontro regionale a Panama per promuovere l’alfabetizzazione

La giornata di apertura è stata presieduta dal ministro della Cultura (MiCultura) dell’Istmo, Gisèle González, che ha affermato che lo scopo di questo incontro era quello di “promuovere la mobilità culturale promuovendo la lettura e il libro nei nostri paesi”.

Gonzalez ha indicato anche gli Incontri Nazionali di Letteratura, il Programma di Formazione degli Scrittori e i 300 centri di lettura del Piano Colmina che comprendono anche i territori indigeni, come risultati dell’attuale amministrazione.

Ha inoltre evidenziato il contributo istituzionale nel campo dell’editoria, attraverso la Casa Mariano Arosimena, la produzione di fiere internazionali del libro e il Piano Nazionale della Lettura, e ha fatto riferimento anche all’attuazione della Politica Nazionale dell’Editoria del Libro e alla formazione periodica sul diritto d’autore.

Il funzionario ha ringraziato Cerlalc per il sostegno alle iniziative dei laboratori di creatività in classe e per l’assistenza tecnica fornita dall’organizzazione nell’attuazione del Trattato di Marrakech, di cui Panama è firmataria.

Secondo i direttori del Cerlak, tra cui il capo dell’Istituto Cubano del Libro, Juan Rodriguez, si prevede che l’incontro affronterà diverse sfide e opportunità disponibili nei paesi della regione.

Si parlerà inoltre di politiche pubbliche basate su tre assi: creatività, presentazione e formazione; Senza dimenticare l’uguaglianza di genere, l’inclusione, la diversità culturale e la decentralizzazione.

Da parte sua, il direttore dell’organizzazione regionale, Andres Osa, ha annunciato che uno dei punti della dichiarazione finale dell’incontro è il quadro etico per il buon utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle industrie creative culturali, con particolare attenzione alla questione del diritto . Autore e libro.

