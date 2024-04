IShowSpeed ​​​​ride di Randy Orton a WrestleMania… e finisce per pagarlo caro

AI grandi eventi sportivi riuniscono migliaia e migliaia di persone e fanno tornare a casa i tifosi, soprattutto quelli che sostengono il vincitore, con un sentimento eccezionale. E nello “sport” della WWE, WrestleMania è la serata più attesa.

I combattimenti, anche se messi in scena, sono sempre incredibilmente impressionanti nel sistema di wrestling a cui partecipano questi combattenti. Negli ultimi due giorni abbiamo potuto vivere WrestleMania XL 40th Edition, e IShowSpeed ​​era presente, anche se non è finita come previsto.

Dall'abbaiare a Randy Orton all'abbaiare contro di lui

Lo sappiamo già Velocità. Il creatore di contenuti è specializzato nel portare uno spettacolo ovunque vada. In questo caso non sarà da meno. Nascosto in una bottiglia di Prime, iniziò ad attirare l'attenzione del combattente, rivelando il suo volto ed esitò, cercando di salvare Logan Paul, Era “KO” in un'altra parte del palco.

Ma Orton l'ha portato con sé. Mentre si avvicinava, Speed ​​cominciò ad abbaiargli contro, trattandolo come un cane e ordinandogli di sedersi. Logicamente, il combattente non lo ha accettato Con un calcio gettò indietro il cartello e, con il cartello già a terra, liberò il tavolo in modo che tutti potessero vederlo.

Sollevò Speed ​​da terra, tolse la tuta di vetro di Prime, gli abbaiò di nuovo faccia a faccia e Con RKO che lo ha mandato in un mondo da sogno, togliendogli la voglia di abbaiargli di nuovo ad un evento della WWE.