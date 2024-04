Raul Arreaza ha rotto con la sua ragazza e riceverà un trattamento psicologico

Raul Araiza e Katie Garcia hanno iniziato a frequentarsi a metà del 2022 (Foto: Instagram/@negroaraiza)

Raúl Ariza Recentemente ha confermato, in un'interazione informale con i giornalisti, la fine della sua relazione sentimentale, che ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media.

Questo evento si aggiunge alla sua decisione di riprendere i trattamenti psicologici, nel tentativo di controllare meglio le sue emozioni e le pressioni lavorative che deve affrontare.

Inoltre, autista Oggi Ha deciso inoltre di tornare ai suoi incontri settimanali dedicati a parlare in gruppo del suo problema di dipendenza dall'alcol, sottolineando l'importanza di queste misure per la sua sicurezza personale.

Fernanda RodríguezL'ex moglie di Ariza, con la quale è stato sposato per più di due decenni e dalla quale ha avuto due figlie, e la sua ultima compagna, Catalina Garciapersonaggi strettamente legati alla vita sentimentale del presentatore, che ora si trova ad affrontare un nuovo capitolo da single.

“The Negro” ha rivelato che la sua ex fidanzata Margarita Vega non vedeva l'ora di mettere su famiglia, un obiettivo che non era d'accordo con i piani dell'attore (Foto: Instagram)

La separazione da García è evidenziata nel discorso di Ariza, che è stato interrogato dai media al momento della sua partenza Televisa Venerdì scorso, 5 aprile Mostrare disagio quando si toccano soggetti cardiaci, Indica quanto è recente questo capitolo della tua vita e potrebbe essere doloroso.

“Oggi sono tornato in terapia. Sono felicissimo perché ne ho bisogno, poi il criceto impazzisce. Ma sto bene, molto stabile, in pace. Non era proprio con me ed è una cosa che voglio imparare a fare”, ha commentato. il nero Per i giornalisti.

Questa rivelazione non solo mostra il suo impegno per la sua salute mentale, ma fornisce anche informazioni sulle sfide affrontate da personaggi pubblici come lui, che, nonostante siano costantemente sotto il controllo pubblico, lottano con problemi di salute emotiva globale e benessere.

Le informazioni su questa svolta nella vita personale di Araiza sono state pubblicate sul canale YouTube del giornalista Eden Dorantes, che ha approfittato della conversazione spontanea con l'autista per rivelare dettagli sullo stato attuale della sua vita personale ed emotiva.

Raul Araiza è ricoverato da tempo in cliniche di disintossicazione (Foto: Instagram/@negroaraiza)

Alla domanda sull'”amore”, il figlio dell'attrice Norma Herrera ha lasciato intendere di aver già concluso la sua relazione con Catalina Garcia, con la quale era sentimentalmente coinvolto dal luglio 2022.

“Sono calmo, Me ne vado, fa male. “Parlerò della mia solitudine… No, va tutto bene”, sono state le parole con cui Ariza ha espresso la sua situazione attuale, mostrando un misto di rassegnazione e ottimismo di fronte ai cambiamenti nella sua vita personale.

Vale la pena notare che il ritorno di Ariza alle sedute terapeutiche e agli incontri per gestire il suo problema con l'alcolismo non sono solo passi importanti nel suo percorso personale verso il recupero, ma anche atti di vulnerabilità che possono servire da esempio per gli altri.

Raul Araiza ha uno stretto rapporto con le sue due figlie (Instagram/@negroaraiza)

Questo tipo di onestà non solo avvicina Araiza al suo pubblico, ma abbatte anche i tabù spesso associati al dibattito sulla salute mentale e sull’alcolismo, soprattutto nei personaggi maschili e in ambienti pubblici.

Per i fan del programma Oggi E Raúl Ariza, questa pubblicità non solo cambia la percezione del pubblico del presentatore, ma aggiunge anche uno strato di umanità e realismo al personaggio che vedono sullo schermo.

Anche se di Catalina non si sa molto, Raul Conton si è conosciuto tempo fa su Instagram e hanno già fatto viaggi insieme, il primo dei quali è stato a Cuba.

Si sa che ha circa 16 anni meno di lui il nero Dedicato all'A negozio di torte comunicare DolcereDi proprietà di lei e delle sue due sorelle, uno dei suoi clienti più famosi era il defunto designer Ambaran Serrano.