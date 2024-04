La BBC risponde agli attacchi ricevuti per la cura del cancro di Kate Middleton in modo “eccessivo e insensibile”.

Kate Middleton in una foto d'archivio (Getty)

I media di tutto il mondo hanno ripreso l'annuncio di Kate Middleton di avere un cancro. Dopo diverse settimane di continue teorie sul suo stato di salute, la principessa decise di farsi avanti e dare un nome alla sua malattia, momento difficile in cui la moglie del principe William le chiese… Privacy per lei e la sua famigliaQuesto è qualcosa che alcuni spettatori ritengono che la BBC non sia riuscita a fornire.

È stato ricevuto dalla British Public Broadcasting Corporation Molte critiche sulle reti per quella che molti considerano una copertura “eccessiva e insensibile” del caso di Kate. A quanto pare, alcuni utenti dei social media erano sconvolti dalle notizie pubblicate dalla rete secondo cui la principessa del Galles aveva un cancro.

Lungi dal tirarsi indietro, la radio pubblica non ritiene che i suoi articoli dedicati a questo argomento siano stati negativi, ma ritiene piuttosto che il suo lavoro giornalistico “Riflette l'importanza di questa storiaCiò è contenuto in una dichiarazione in cui l'entità ha risposto a tutti gli attacchi ricevuti.

Sono in molti ad accusare i media britannici di non essere troppo attenti nel modo in cui gestiscono questo tipo di eventi, e per questo motivo le reti sono state inondate di critiche negli ultimi giorni. Pertanto, a causa della sua influenza nel Regno Unito, la catena è stata costretta a rispondere a questi attacchi… Lettera ufficiale.

IL BBC Non sarebbe disposta a scusarsi e a sostenere che la sua posizione nel caso di Kate sarebbe stata corretta. Inoltre sostiene che sia sempre stato in prestito “Grande sostegno per la principessa”Secondo il tuo messaggio. Qualche tempo fa i media britannici difesero la moglie di William Wells quando venne pubblicato il suo famoso video.

All'epoca iniziarono le speculazioni sull'autenticità della registrazione di Middleton, e alcuni addirittura teorizzarono che avrebbe potuto essere modificata in post-produzione. IL BBCCercate però di negarlo a tutti i costi Spezzò la lancia in favore della giovane.

Secondo la sua dichiarazione, la rete britannica avrebbe utilizzato solo fonti attendibili per parlare della principessa del Galles: “Abbiamo spiegato al nostro pubblico ciò che abbiamo appreso sullo stato di salute di Catherine, ma “Non abbiamo speculato sui dettagli che non sono stati annunciati.”

Inoltre, ha voluto rispondere a chi l'ha accusata di “mancanza di rispetto” per aver violato la vita intima della moglie del principe William, e ha affermato di aver tenuto conto “Richiesta Privacy” Cosa facevano gli inglesi ai loro tempi? Ma nel caso di Kate, molti hanno messo in dubbio i suoi metodi giornalistici e hanno prestato attenzione “Selvaggio” Per “inviare corrispondenti” ovunque.

La rete ha utilizzato la dichiarazione per sottolineare che la sua copertura sul cancro della principessa doveva essere seguita “Con la massima sensibilità.” “Abbiamo sempre considerato attentamente le decisioni editoriali che prendiamo. Le nostre informazioni hanno chiarito che questo era un momento difficile sia per la principessa che per il resto della famiglia reale”, hanno concluso i suddetti media.