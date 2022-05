Balenciaga | Balenciaga: diffuse sui social le sneakers consumate e rotte | moda | scarpe | pantofole | virale | reti sociali | Instagram | notizie | VIU

Mondo moda Non smetti mai di ammirare la tua eccentricità, soprattutto quando si tratta di scarpe. Negli ultimi mesi abbiamo visto scarpe di legno, tacchi di coccodrillo, tra le altre folli scommesse delle aziende più calde di tutto il mondo. questa volta, Balenciaga È andato all’estremo con la sua nuova collezione di scarpe In uno stile “grunge” che sembra ripreso dal vecchio guardaroba di una teenager degli anni ’90.

famoso scarpe Che è già diventato un fenomeno nelle reti appartiene al gruppo “Paris Sneakers”, attraverso il quale Balenciaga -Ancora- Impegnati a stabilire una tendenza con “Brutto”. sotto il logo “Sono scarpe che dovrebbero essere indossate per tutta la vita”. (Secondo Denma Gvasalia, direttore creativo dell’azienda), la campagna pubblicitaria per Balenciaga È anche andata ben oltre promuovendolo con una versione più usurata e vecchia delle scarpe già in vendita.

Sneakers nuove ma consumate?

con suole consumate, tagli e lacerazioni nella tela; e macchie simili a sporco. essere scarpe Le borse di tela sono nuove ma vintage per mostrare come sarebbero state se fossero state indossate decenni fa.

Disponibile in due livelli di usura, questa collezione stravagante sarà composta da soli 100 modelli di stivaletti (stile Converse) e pelle scamosciata con logo graffiti. Balenciaga Sui fianchi e sulla suola, nelle versioni bianco e nero. Dobbiamo aggiungere che oltre all’insolita presentazione visiva, questi “vecchi” oggetti scarpe lusso Ha un valore di oltre mille dollari con il suo prezzo ridotto solo sulle versioni più sfasciate e antiquate.

Ecco come appaiono le sneakers della collezione davvero controversa, anche se mantengono ancora il look consumato e trasandato che il marchio del lusso sta promuovendo al pubblico. (Foto: Balenciaga)

Più controverso

Oltre alle varie reazioni al prezzo elevato di alcuni scarpe Progettato per sembrare vecchio e rotto, gli utenti criticano sulle reti che l’azienda vende l’illusione della povertà in pezzi di lusso. Nonostante le critiche, Balenciaga Ha catturato l’attenzione del pubblico rendendolo disponibile sul suo sito Web ed è disponibile solo in prevendita per l’America Latina.