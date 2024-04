“Hit Me Hard and Soft” di Billie Eilish uscirà il 17 maggio

Los Angeles (USA) (EFE).- Billie Eilish ha annunciato lunedì che il suo terzo album si intitolerà “Hit Me Hard and Soft” e che uscirà il 17 maggio.

La nove volte vincitrice del Grammy Award ha postato sui suoi social media di essere “nervosa” ed “eccitata” per l'annuncio e ha condiviso una foto di quella che sarà la copertina del suddetto articolo.

In esso, Eilish appare immersa nell'acqua, mentre una porta bianca si apre davanti a lei.

“È pazzesco scrivere questo in questo momento. Sono nervoso ed emozionato. Non faccio singoli. Voglio dare tutto in una volta”, ha scritto su Instagram il cantautore nato a Los Angeles.

La cantante Billie Eilish. Cena EFE/EPA/Alison

Eilish ha anche detto che lei e suo fratello, il produttore e compositore Finneas O'Connell, non potrebbero essere “più orgogliosi” del loro lavoro su questo album.

Billie Eilish ritorna dopo il successo di “Happier Than Ever”

Prima del suo album Hit Me Hard and Soft, Eilish ha pubblicato la canzone Happier Than Ever nel 2021. Con il suo secondo album, ha ricevuto otto nomination ai Grammy e un anno dopo ha vinto il suo primo Oscar per la canzone No Time To Die, dal film omonimo con Daniel Craig.

Tuttavia, la cantante ventiduenne da allora è rimasta rilevante e nel 2023 è tornata nell'industria cinematografica grazie alla canzone “What Was I Made For?” Che ha composto con suo fratello per il film “Barbie” di Greta Gerwig.

La canzone le è valsa il suo secondo Academy Award, così come il suo secondo Golden Globe, e ha portato a casa il Grammy Award per la canzone dell'anno e la migliore canzone scritta in formato audiovisivo all'ultima edizione di tali premi.