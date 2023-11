Guillermo Villar è un giornalista di dati e visualizzazione presso Relevo e appassionato di innovazione. In campo è un profilo ibrido: quando non trovi quello di cui scrivi,



Creerai un set di dati, modificherai le interazioni o programmi con codice. Tutto questo per scoprire divari sociali, cambiamenti di tendenza e traguardi storici nascosti nei dati sportivi. Guillermo è di Talavera de la Reina, che ha mosso i suoi primi passi come giornalista regionale presso CMMedia. Indossando già la divisa “Dadero”, si è allenato nei club LAB RTVE e EL PAÍS, per poi passare ai “contenuti brandizzati” con dati dettagliati tra gli altri risultati. La loro formazione si è fermata al ‘Letterario’, con lauree in Giornalismo (Premio Straordinario) e Comunicazione Audiovisiva, per diventare ‘Scienziaria’, con un Master in Data Journalism e poi un Master ufficiale in Data Science nei Paesi Bassi. & Società. I suoi recenti successi prima di Relevo dimostrano che è trasversale: ha lavorato al Politecnico di Madrid per progetti di intelligenza artificiale contro la disinformazione e sta studiando per un dottorato in informatica su questo argomento.





